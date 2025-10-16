Afrique: Mondial 2026 - Le Sénégal enregistre sa meilleure performance en éliminatoires

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal, qualifiée mardi pour la Coupe du monde 2026, a bouclé la phase éliminatoire avec un total de 24 points et 22 buts marqués en 10 journées, réalisant ainsi sa meilleure performance dans des qualifications au Mondial.

Conduits par leur sélectionneur Pape Bouna Thiaw, les Lions ont dominé leur groupe (B) avec autorité, engrangeant sept victoires et trois matchs nuls en dix journées.

Les Sénégalais se sont montrés efficaces en attaque avec 22 réalisations, mais aussi solides défensivement avec seulement trois buts encaissés.

Il s'agit de la meilleure performance du Sénégal lors de qualifications pour une phase finale de Coupe du monde, tant en termes de points récoltés, de buts inscrits que de matchs joués.

Le Sénégal participera ainsi à sa quatrième Coupe du monde prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin -19 juillet 2026), la troisième consécutive après les éditions 2018, en Russie, et 2022, au Qatar.

Il y a vingt-trois ans, les Lions du Sénégal se qualifiaient pour la première fois à une phase finale de Coupe du monde, une édition que la Corée du Sud et le Japon avaient abrité en 2002.

Pour réaliser cet exploit, les Sénégalais (15 pts, +12) avaient terminé en tête du groupe 3, devant les Lions de l'Atlas du Maroc qui comptaient le même nombre de points, mais étaient devancés à la différence de buts (+5). Ils ont aussi dominé les Egyptiens, les Algériens et les Namibiens.

L'actuel sélectionneur du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, avait signé un doublé (15e et 30e mn) lors du large succès de la dernière journée contre la Namibie (5-0). El Hadji Diouf (23e), Khalilou Fadiga (79e) et Moussa Ndiaye (81e) avaient été aussi buteurs.

Le Sénégal avait totalisé 15 points en huit journées, soit quatre victoires, trois matchs nuls et une défaite contre l'Egypte au Caire. L'attaque sénégalaise avait marqué 14 buts, sa défense n'en avait encaissé que deux.

L'équipe dirigée à l'époque par le Français Bruno Metsu avait réalisé un parcours exceptionnel au Mondial 2002, en atteignant les quarts de finale. Ils avaient battu l'équipe de France, lors du match d'ouverture (1-0).

Le Sénégal ne se qualifiera cependant pas pour les éditions de 2006 en Allemagne, de 2010 en Afrique du Sud et de 2014 au Brésil, avant de faire son retour sur la scène mondiale en 2018 en Russie, 16 ans après.

Les Lions avaient terminé en tête de leur groupe de qualification avec 14 points, en six journées. Invaincus, ils avaient obtenu quatre victoires et 2 nuls, pour dix buts marqués et trois encaissés.

L'aventure des joueurs d'Aliou Cissé au Mondial 2018 s'était cependant arrêtée au 1er tour.

L'équipe nationale du Sénégal va ensuite enchaîner, en 2022, son deuxième Mondial consécutif, son troisième, au Qatar.

Les Lions avaient bouclé les qualifications de 2022 sans défaite, en six journées. Ils avaient engrangé 16 points, avec cinq victoires et 1 nul, inscrivant 15 buts contre quatre encaissés.