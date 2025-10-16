Afrique: Coupe du monde 2026 - Les neuf qualifiés africains connus

La dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde zone Afrique s'est achevée le 14 octobre, révélant les identités des neuf sélections africaines directement qualifiées pour la 23e édition de la phase finale qui se jouera en juin et juillet 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Le Maroc, l'Egypte, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana et le Cap-Vert ont fait le job en terminant chacun premier de son groupe. Dans le lot, seul le Cap-Vert va découvrir la compétition. Les Cap verdiens ont surclassé les Camerounais, créant ainsi la plus grosse surprise de la campagne éliminatoire. C'est la plus petite nation en termes de superficie à participer à la Coupe du monde, effaçant le record détenu par l'Islande.

Le Maroc

Première nation africaine à atteindre le dernier carré de la Coupe du monde en 2022, le Maroc sera l'une des sélections africaines les plus attendues de la compétition. Les Lions de l'Atlas sont bien armés pour aller le plus loin possible dans cette Coupe du monde. Dans le groupe E des éliminatoires, ils ont assumé leur statut de favoris en surclassant les adversaires comme le Niger, la Zambie avec 24 points . Les Lions de l'Atlas deviennent, grâce à leur victoire 1-0 contre le Congo, la sélection avec le plus grand nombre de victoires, seize de suite, entre juin 2024 et octobre 2025. Ils effacent un vieux record détenu par l'Espagne, quinze victoires. Le Maroc jouera sa 7e Coupe du monde.

L'Egypte

Les pharaons ont signé leur retour à la phase finale de la Coupe du monde après avoir manqué la dernière édition au Qatar. Dans un groupe A largement à leur portée, les Egyptiens ont fait la loi (Premiers du groupe avec 26 points). Leur attaquant vedette, Mohamed Salah, auteur de neuf réalisations, a largement contribué à leur qualification. En 2018, l'Egypte avait quitté la compétition dès le premier tour. Cette fois-ci, elle veut franchir un palier lors de sa quatrième participation.

Le Sénégal

Quand on parle du Sénégal, l'on se souvient encore de son épopée de 2002 au cours de laquelle il avait atteint les quarts de finale de la Coupe du monde pour sa première participation. Le Sénégal a connu d'autres participations sans connaître la même réussite. Malgré tout, les ambitions n'ont pas changé. Dans un groupe B composé de la République démocratique du Congo et du Soudan, le Sénégal a attendu la dernière journée pour assurer sa qualification à sa 4e Coupe du monde en battant le Soudan 4-0 et atteignant 24 points.

L'Afrique du Sud

Les Bafana Bafana sont de retour quinze ans après avoir organisé la Coupe du monde en 2010. Les Sud-Africains disputeront leur quatrième Coupe du monde après 1998, 2002 et 2010. Ils ont réussi à s'imposer dans un groupe relevé malgré une pénalité de trois points infligée par la Fédération internationale de football associtation pour avoir fait jouer un joueur suspendu. Cette erreur a été vite réparée grâce à la performance du Nigeria qui a infligé une sévère correction au Bénin (4-0). L'Afrique du Sud a terminé en tête du groupe C avec 18 points.

La Côte d'Ivoire

Les champions d'Afrique signent aussi leur retour en compétition. Les Eléphants ont terminé les éliminatoires invaincus sans concéder le moindre but. La Côte d'Ivoire a terminé première du groupe F avec 26 points dont huit victoires et deux nuls, validant ainsi sa 4e participation au mondial.

Algérie

Après la désillusion de 2022, la réaction des Fennecs était très attendue. Et l'Algérie a réussi à terminer première de son groupe sans trembler avec huit victoires et un nul pour un total de 25 points. L'Algérie participera à sa 5e Coupe du monde.

La Tunisie

Les Aigles de Carthage seront au mondial pour la 7e fois de leur histoire. Ils ont réalisé une phase éliminatoire presque parfaite en terminant premiers de leur groupe avec 28 points dont neuf victoires et un nul.

Le Ghana

Les Black stars seront au mondial grâce à leur victoire face au Comores lors de la dernière journée qui leur a permis de terminer en tête du groupe I avec 25 points. Ils disputeront leur cinquième phase finale.

Une seconde chance s'offre pour le Gabon-Nigeria, et RDC- Cameroun

Le Gabon-Nigeria et la République démocratique du Congo (RDC)- Cameroun joueront les barrages pour espérer décrocher le dernier ticket. C'est un tournoi à quatre du 13 au 16 novembre, au Maroc, au terme duquel le vainqueur participera aux barrages intercontinentaux qui offrent deux derniers tickets de qualification.