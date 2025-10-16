Congo-Kinshasa: Joseph Kabila à la tête d'une nouvelle plateforme politique

Radio Okapi (Kinshasa)

Le conclave des forces politiques et sociales sur l’avenir du pays, convoqué à Nairobi au Kenya par l’ancien Président de la République, Joseph Kabila, a mis en place mercredi 15 octobre 2025 une nouvelle plateforme politique dénommée: « le Mouvement sauvons la République démocratique du Congo ».

Selon des sources locales, à l’issue des travaux, les participants ont désigné Joseph Kabila comme président de ce mouvement.

D’après la déclaration finale de ce conclave publiée ce mercredi, l’objectif de ce mouvement est de mener des actions en vue de mettre fin à la dictature et restaurer l’autorité de l’Etat.

Ces opposants décident notamment d’endosser les douze points de sortie de crise en RDC proposés par Joseph Kabila lors de son dernier discours à la Nation.

Réunis mardi et mercredi autour de l’ancien président congolais pour un « conclave sur l’avenir du Congo », les acteurs politiques et sociaux rejettent l’arrêt de la Haute Cour militaire portant condamnation à mort de Joseph Kabila. Selon eux, cette décision est nulle est sans effet, car contraire à la Constitution et à la loi portant statut d’anciens chefs d’Etat.

Les participants ont dressé un diagnostic « alarmant » du pays, dénonçant une « crise multiforme », due, selon eux, à des dérives politiques, économiques et sociales. Ils accusent le pouvoir en place de violer la Constitution, de restreindre l’espace démocratique et d’instrumentaliser la justice.

Le conclave appelle à un dialogue inclusif, soutenu par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l’Eglise du Christ au Congo (ECC), pour sortir de la crise. Il rejette tout « monologue politique » projeté, selon les participants, par le Président Félix Tshisekedi.

Ils affirment que ce nouveau cadre politique, le « Mouvement Sauvons la RDC », vise à « mettre fin à la tyrannie, restaurer la démocratie et favoriser la réconciliation nationale ».

Le mouvement décide d’engager une offensive diplomatique pour sensibiliser la communauté internationale sur la crise qui déchire la RDC et exige le retrait de toutes les troupes étrangères et des mercenaires du territoire congolais.

Il appelle en même temps « la population à résister à la dictature pour sauver la RDC ».

