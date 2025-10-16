Congo-Kinshasa: Une partie de l'opposition lance une nouvelle plateforme politique avec Joseph Kabila à sa tête

À l'issue d'une réunion de deux jours à Nairobi, une partie de l'opposition congolaise a lancé une nouvelle plateforme « Sauvons la République démocratique du Congo ». L'ancien président Joseph Kabila est à sa tête. Ce dernier a convoqué ce « conclave » de l'opposition avec pour but d'« écouter tout le monde » et « dégager des pistes de solution » selon les termes utilisés par un de ses proches, et ce, alors que le pays est en pleine crise politique et sécuritaire.

La nouvelle plateforme rassemble des forces politiques et de la société civile - des opposants politiques comme Augustin Matata Ponyo, Franck Diongo, Seth Kikuni ou encore André Claudel Lubaya ainsi que Bienvenu Matumo pour la société civile. Dans leur déclaration finale, ils reconnaissent l'existence d'une crise profonde et ont décidé de se rassembler dans un cadre dénommé « Sauvons la République démocratique du Congo » pour « mener à l'unisson des actions en vue de mettre fin à la tyrannie et de favoriser la réconciliation nationale. »

Tous affirment adhérer pleinement aux 12 points pour « sauver la nation », présentés par Joseph Kabila en mai dernier. Ils appellent toutes les forces politiques et sociales qui partagent la feuille de route et l'agenda à les rejoindre. Ils invitent également le peuple congolais dans toute sa diversité à résister « à la dictature ».

Dans la déclaration, ils dénoncent également ce qu'ils qualifient de « verdict inique » rendu par la Haute Cour militaire, qui a condamné à mort l'ancien président Kabila, il y a deux semaines. Même si sur le plan de la forme, c'est un échec, « Joseph Kabila n'a pas réussi à avoir tous ceux qu'il voulait », commente le chercheur du centre Ebuteli, Trésor Kibangula, l'ancien président a tout de même réussi à structurer une force autour de lui.

