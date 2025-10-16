Congo-Kinshasa: Une partie de l'opposition lance une nouvelle plateforme politique avec Joseph Kabila à sa tête

16 Octobre 2025
Radio France Internationale

À l'issue d'une réunion de deux jours à Nairobi, une partie de l'opposition congolaise a lancé une nouvelle plateforme « Sauvons la République démocratique du Congo ». L'ancien président Joseph Kabila est à sa tête. Ce dernier a convoqué ce « conclave » de l'opposition avec pour but d'« écouter tout le monde » et « dégager des pistes de solution » selon les termes utilisés par un de ses proches, et ce, alors que le pays est en pleine crise politique et sécuritaire.

La nouvelle plateforme rassemble des forces politiques et de la société civile - des opposants politiques comme Augustin Matata Ponyo, Franck Diongo, Seth Kikuni ou encore André Claudel Lubaya ainsi que Bienvenu Matumo pour la société civile. Dans leur déclaration finale, ils reconnaissent l'existence d'une crise profonde et ont décidé de se rassembler dans un cadre dénommé « Sauvons la République démocratique du Congo » pour « mener à l'unisson des actions en vue de mettre fin à la tyrannie et de favoriser la réconciliation nationale. »

Tous affirment adhérer pleinement aux 12 points pour « sauver la nation », présentés par Joseph Kabila en mai dernier. Ils appellent toutes les forces politiques et sociales qui partagent la feuille de route et l'agenda à les rejoindre. Ils invitent également le peuple congolais dans toute sa diversité à résister « à la dictature ».

Dans la déclaration, ils dénoncent également ce qu'ils qualifient de « verdict inique » rendu par la Haute Cour militaire, qui a condamné à mort l'ancien président Kabila, il y a deux semaines. Même si sur le plan de la forme, c'est un échec, « Joseph Kabila n'a pas réussi à avoir tous ceux qu'il voulait », commente le chercheur du centre Ebuteli, Trésor Kibangula, l'ancien président a tout de même réussi à structurer une force autour de lui.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les forces politiques et sociales réunies en conclave sur l'avenir du Congo affirment que le règlement définitif de la crise politique passe nécessairement par la tenue d'un dialogue inclusif et dont les conclusions sont imposables à tous.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.