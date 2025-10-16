Afrique: L'Union africaine suspend Madagascar

16 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Une suspension avec effet immédiat. Telle est la décision de l'Union africaine (UA), à l'encontre de Madagascar, rapportent différentes agences de presse internationales. L'information a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, hier, en fin de soirée.

La décision a été prise au cours de la 1306e session du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation continentale, hier. Dans sa dépêche sur le sujet, l'Agence France-Presse (AFP) rapporte les propos de Mahamoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'UA, affirmant que « le pays est suspendu avec effet immédiat ».

Dans un communiqué, lundi, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a déjà fait part du fait qu'il « réitère le principe de tolérance zéro de l'UA à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement » et « rejette catégoriquement toute tentative de changement anticonstitutionnel de gouvernement dans le pays ».

