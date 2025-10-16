L'Union africaine n'a pas tardé à réagir après la prise du pouvoir par les militaires à Madagascar. Dans un communiqué publié mercredi 15 octobre, l'Union africaine a suspendu la Grande Île de ses institutions avec effet immédiat. Plusieurs autres pays du continent sont également suspendus suite à des coups d'État militaires.

Le conseil paix et sécurité de l'Union africaine condamne fermement la prise du pouvoir par les militaires à Madagascar et rejette totalement le changement inconstitutionnel, qui viole les principes de l'UA, selon son communiqué. Le pays est donc suspendu de ses activités, de ses organes et de ses institutions, avec effet immédiat et jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel.

Dans son texte, le conseil paix et sécurité demande également aux forces armées malgaches de ne plus interférer dans les affaires politiques, faute de quoi des sanctions pourraient être prises contre les personnes impliquées dans le coup d'État militaire. Il plaide pour un retour à l'ordre constitutionnel à travers un gouvernement de transition civil et pour l'organisation d'élections dans les plus brefs délais ainsi que pour la tenue d'un dialogue national inclusif.

Enfin, le communiqué salue la décision de la SADC, la Communauté de développement de l'Afrique australe, d'envoyer une délégation sur la Grande Île et recommande que l'UA fasse de même. Dans un communiqué publié ce mercredi, la SADC s'est dite « alarmée » par les informations faisant état d'une tentative de « coup d'État » sur la Grande Île. La mission, dont l'objectif est de « faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel », sera dirigée par le docteur Joyce Banda, ancienne présidente du Malawi.

Ci-joint le communiqué de l'UA en anglais Du côté de l'Union européenne, l'attentisme domine tant que la situation constitutionnelle n'est pas éclaircie

Au service européen d'action extérieure, la situation à Madagascar fait l'objet d'une attention toute particulière. Mais par ailleurs, à la Commission européenne, on se garde d'employer l'expression « coup d'État » même très officieusement car cela relèverait dit-on « de la spéculation », rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.

Selon Anouar el Anouni, porte-parole du service européen d'action extérieure, dirigé par la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, l'UE espère la stabilité démocratique à Madagascar. « Nous suivons de près les événements en cours à Madagascar et nous appelons à un dialogue entre les parties prenantes en vue de renouer avec les valeurs démocratiques », explique-t-il.

On peut évidemment ajouter que la situation à Madagascar est à même de créer un certain embarras pour l'Union européenne qui avait l'an dernier rappelé son ambassadrice sur place. Certains de ses propos avaient été dénoncés par le ministère malgache des Affaires étrangères.

Il serait aujourd'hui contraire aux priorités de l'Union européenne d'envisager des sanctions afin de ne pas devoir remettre en question ses aides financières. L'Union européenne est fortement engagée dans le soutien aux populations en particulier dans le développement rural, mais aussi la santé ou la nutrition avec déjà 7 millions d'euros d'aide humanitaire engagés en 2025 pour Madagascar, avec une attention spécifique pour les régions Grand Sud et Grand Sud-Est.