Sénégal: Premier forum national du livre - Réconcilier les Sénégalais avec la lecture et la pensée écrite

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui préside aujourd'hui le Forum national du livre et de la lecture, a pris une initiative ambitieuse constituant un pari pour un avenir éclairé du Sénégal. Il s'agit de réconcilier les populations avec les savoirs livresques tout en ancrant dans leur esprit les valeurs d'une souveraineté culturelle porteuse de promesses.

Le Sénégal abrite, à partir d'aujourd'hui, le premier Forum national du livre et de la lecture. La cérémonie d'ouverture, prévue au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, est présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

Ce forum « s'inscrit pleinement dans la Vision 2050 du Sénégal, laquelle reconnaît la culture, en tant que patrimoine immatériel et matériel, comme un levier essentiel pour structurer les comportements citoyens et soutenir le développement national, en tenant compte de notre héritage sociétal », a relevé Amadou Bâ, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, lors d'une conférence de presse de lancement, le jeudi 9 octobre.

Cette rencontre historique, saluée par le monde des arts et de la culture, se tient sur instruction du président de la République, premier protecteur des Arts et des Lettres. Celui-ci reste conscient de l'impératif de promouvoir le livre et la lecture dans les systèmes éducatif et universitaire.

Le gouvernement s'est engagé à renforcer les infrastructures culturelles notamment les bibliothèques publiques et scolaires à encourager l'implication des associations culturelles, ainsi qu'à soutenir les écrivains et les éditeurs.

L'objectif clairement défini pour ce forum est de placer l'édition, le livre et la lecture au coeur des politiques publiques, en vue de créer un cadre favorable à la création, à la diffusion et à la consommation des oeuvres littéraires, notamment pour la jeunesse et dans les zones rurales.

Le gouvernement du Sénégal célèbre, à cette occasion, plusieurs figures emblématiques de la littérature sénégalaise contemporaine, à travers la reconnaissance de leur engagement et de leur contribution à la valorisation du patrimoine littéraire.

Il s'agit notamment de Mariètou Mbaye dite Ken Bugul, auteure du « Baobab fou » ; Modou Faty Cissé, enseignant et animateur du Clac arabo-islamique du daara de Coki ; Mariètou Diongue Diop, conservatrice de bibliothèque ; Arame Fall, enseignante et chercheure en langues nationales ; et Abdoulaye Elimane Kane, professeur de philosophie et ancien ministre.

Durant ce forum, les travaux seront enrichis par les contributions des acteurs. Les débats porteront sur cinq axes stratégiques essentiels : la législation, la création et l'édition, le réseau de lecture publique, le livre numérique et les langues nationales.

La leçon inaugurale prononcée par Dr Adama Aly Pam

Le Forum national du livre et de la lecture aura l'honneur d'entendre la leçon inaugurale du Dr Adama Aly Pam, éminent archiviste et historien, dont l'expertise témoigne de « notre attachement à la mémoire et à la transmission du savoir ». M. Pam, membre de la diaspora sénégalaise à Paris, s'est dit honoré en partageant la nouvelle avec un grand groupe d'intellectuels africains et sénégalais réunis autour du Rapport alternatif sur l'Afrique (Rasa).

« Cet événement est une occasion précieuse de réfléchir ensemble sur la place du livre, de la lecture et du savoir dans le développement de notre société », a-t-il soutenu. Et de poursuivre : « Je suis reconnaissant pour cette marque de confiance et enthousiaste à l'idée de contribuer à ce moment fort de réflexion et de partage ». Le Dr Adama Aly Pam est docteur en histoire, diplômé de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l'École des chartes de la Sorbonne (Paris).

Il a entamé sa carrière aux Archives du Sénégal avant de s'orienter vers un parcours international. Il a travaillé pour plusieurs organisations internationales, notamment la Bceao et le Pnud, et occupe actuellement le poste de responsable des archives, de la bibliothèque et de la gestion des dossiers à l'Unesco. Il contribue à la transformation digitale de la mémoire institutionnelle. Dans le cadre de ses fonctions à l'Unesco, il a mené plusieurs missions auprès des États membres, apportant son expertise dans les domaines de la préservation documentaire, de la mémoire institutionnelle et du renforcement des capacités archivistiques.