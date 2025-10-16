Sénégal: 1er forum national du livre et de la lecture - La «première grande bataille» du ministre de la Culture Amadou Ba

Le Grand Théâtre national et le Musée des Civilisations noires (MCN) de Dakar accueilleront demain, jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2025, le tout premier Forum national du livre et de la lecture, sous la présidence de Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République. Placée sous le thème «L'éducation par le livre, pour une souveraineté éclairée», cette rencontre d'envergure se fixe pour mission de replacer le livre au coeur des politiques publiques et de la formation des consciences.

Organisée par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (MCAT), cette première édition du Forum national du livre et de la lecture s'inscrit dans la droite ligne des ambitions portées par la vision «Sénégal 2050». Elle vise à faire du livre un levier essentiel de transmission du savoir, de construction identitaire et de souveraineté intellectuelle.

Le ministre de la Culture, Amadou Ba, a déclaré, lors d'une conférence de presse tenue la semaine dernière, que ce forum constitue sa «première grande bataille», depuis sa prise de fonction. Cinq axes stratégiques ont été définis pour orienter les travaux : la législation du livre, la création et l'édition, le réseau de lecture publique, le livre numérique et la promotion des langues nationales. L'objectif global est de stimuler la création, de professionnaliser la filière et de favoriser l'émergence d'une économie du livre dynamique et inclusive.

UN PARRAIN DE PRESTIGE ET DES HOMMAGES SYMBOLIQUES

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Comité d'organisation, dirigé par M. Ibrahima Lô, Directeur du Livre et de la Promotion de la lecture, a annoncé que Cheikh Amidou Kane, patriarche de 97 ans, écrivain et auteur du roman «L'aventure ambiguë», sera le parrain de cette édition. Plusieurs figures emblématiques de la culture sénégalaise seront également honorées, parmi lesquelles : Mariétou Diongue Diop, conservateur de bibliothèque, Maodo Cissé, enseignant et animateur du «Daara» de Koki, Abdoulaye Elimane Kane, ancien ministre de la Culture, et Aram Faye, enseignante et chercheuse en langues nationales

LES DEFIS : DESERTS LITTERAIRES, FORMATION ET DISTRIBUTION

Lors d'un panel préparatoire tenu récemment sur la «Souveraineté littéraire», les acteurs du secteur ont identifié plusieurs freins structurels. D'abord, il y a la décentralisation du livre : combattre les «déserts littéraires» hors de Dakar grâce à des bibliothèques mobiles et des salons locaux.

Ensuite, nous avons la qualité des ouvrages : professionnalisation des métiers du livre (éditeurs, correcteurs, distributeurs). Puis les acteurs ont relevé le problème de l'accès aux marchés publics : instauration de quotas pour les manuels locaux dans les commandes de l'État. En fin, il y a la distribution : nécessité d'une centrale nationale pour couvrir l'ensemble du territoire.

Parmi les propositions avancées, l'on note : la création d'un fonds d'appui à l'édition scolaire, le renforcement des formations aux métiers du livre, la mutualisation des efforts via des associations professionnelles et la valorisation du patrimoine par l'édition en langues nationales.

Le Dr Bacary Sarr, secrétaire d'État à la Culture et président du Comité scientifique, a rappelé que «le livre fait partie des industries culturelles et créatives» et qu'il est essentiel que tous ses acteurs puissent en vivre. Le public est invité à prendre part aux débats, ateliers, séances de lecture et représentations artistiques prévus sur les deux jours.

Une leçon inaugurale sera donnée par l'éminent archiviste et historien Dr Adama Pam, et des invités internationaux sont attendus pour enrichir les réflexions. «La route est longue, mais les perspectives sont prometteuses», ont conclu les acteurs du livre, unis dans leur volonté de faire du Sénégal un pôle éditorial de référence en Afrique.