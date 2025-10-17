La Gen Z et les soldats de l'unité Corps d'armée des personnels et des services administratif et technique (CAPSAT) ont fini par renverser le président Andry Rajoelina. Le combat a été lancé depuis le 25 septembre dernier, par ce mouvement de jeunes déterminés, à coups de dénonciation de la corruption et de coupures intempestives d'eau et d'électricité dans le pays, avant que les militaires ne se joignent à la lutte pour précipiter le départ de l'ancien DJ d'Antananarivo qui n'arrivait plus à faire danser les Malgaches. Après la fuite de TGV, qui ne sifflera donc plus jamais en gare, les choses se précisent peu à peu à Madagascar. En effet, le Conseil de défense nationale de transition (le CNDT), la future transition, commence à prendre forme.

En effet, le colonel Michael Randrianirina, commandant de l'unité militaire CAPSAT, invité par la Haute Cour constitutionnelle à «exercer les fonctions de chef de l'Etat», sera investi ce vendredi 17 octobre, président de la «Refondation de la République de Madagascar». C'est donc dire que la page Rajoelina est définitivement tournée. Et les militaires reprennent le pouvoir. En effet, ce sont eux qui avaient déjà renversé le président Marc Ravalomanana, en 2009 et placé celui qui était à l'époque, maire de la capitale malgache, au pouvoir. L'histoire s'est donc répétée avec Andry Rajoelina qui a fini par partir suite aux violentes manifestations qui l'ont porté pour la première fois au plus haut sommet de l'Etat. Mais à la différence des évènements de 2009, cette fois-ci, les militaires semblent décidés à garder le pouvoir. Et d'annoncer une transition de deux ans maximum, au terme desquels ils ont promis d'organiser un référendum constitutionnel et des élections générales. En sera-t-il vraiment ainsi ? On ne saurait leur donner le bon Dieu sans confession.

Si ce changement suscite beaucoup d'espoir, des inquiétudes demeurent

En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement, l'heure est aux interrogations sur la Grande île. Pour cause : si ce changement à la tête de l'Etat suscite beaucoup d'espoir au sein de la population, des inquiétudes de lendemains incertains demeurent. Face à ce contraste, la principale question qu'on se pose, est la suivante : quel Madagascar pour demain? La question est d'autant plus fondée qu'elle traduit les immenses défis qui attendent les militaires au pouvoir, et qui devraient vite retrousser leurs manches.

Parce que, bien qu'ils aient eu l'onction de la Haute Cour constitutionnelle, cela n'a pas pour autant mis le pays à l'abri de sanctions internationales. La première est venue de l'Union africaine (UA) qui a suspendu Madagascar «avec effet immédiat» de toutes ses activités, organes et institutions. Et rien ne dit que d'autres organisations n'emboîteront pas le pas à l'organisation africaine. Du reste, on se demande si ce vernis démocratique à travers cette onction, suffira pour convaincre les partenaires à poursuivre leurs financements et projets indispensables au développement du pays. Et si on venait à couper l'aide internationale, ce serait les populations qui en paieraient le prix fort. Mais revenons-en aux sanctions de l'UA.

Il faut le dire, cette organisation, à l'instar de bien d'autres organisations sous-régionales, est prompte à bander les muscles contre les coups d'Etat militaires qu'elle juge anticonstitutionnels. Mais elle ferme allègrement les yeux sur les coups d'Etat constitutionnels caractérisés par les tripatouillages constitutionnels orchestrés par des chefs d'Etats membres, pour s'éterniser au pouvoir. Cette différence de traitement, si ce n'est pas de l'hypocrisie, ça y ressemble fort. En tout cas, ce deux poids deux mesures est une inconséquence de la part de toutes ces structures qui se définissent comme des défenseurs de la démocratie.

L'UA doit revoir sa copie

C'est dire si l'UA, comme toutes ces organisations, doit revoir sa copie. En tout cas, un changement de paradigme s'impose. D'autant plus que ces sanctions immédiates, à la limite mécaniques, loin de produire les effets escomptés, viennent aggraver les souffrances des populations. Dans tous les cas, il appartient désormais aux Malgaches de trouver leur propre voie. Car, personne ne viendra faire leur bonheur à leur place.