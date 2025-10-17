Madagascar: Le colonel Michael Randrianirina investi président de la Refondation

Le Soleil
Investiture du colonel Michael Randrianirina
17 Octobre 2025
Radio France Internationale

Le colonel Michael Randrianirina a été investi président de la Refondation de la République de Madagascar vendredi 17 octobre 2025 à Antananarivo. L'événement intervient trois jours après la destitution du chef de l'État Andry Rajoelina par l'Assemblée nationale et la prise de pouvoir par des militaires.

C'est une nouvelle étape dans les soubresauts qui agitent Madagascar depuis le début d'un vaste mouvement de contestation sociale ayant démarré le 25 septembre 2025. Ce dernier a notamment conduit au départ du pays du chef de l'État Andry Rajoelina le 12 octobre puis à sa destitution par l'Assemblée nationale le 14 octobre.

Ce vendredi, le colonel Michael Randrianirina, celui-là même qui avait appelé les militaires à refuser « d'être rémunérés pour tirer sur nos amis, nos frères, nos soeurs » manifestants et qui avait annoncé la prise de pouvoir par l'armée, a officiellement été investi président de la Refondation de la République de Madagascar. Il a prêté serment devant les juges de la Haute Cour constitutionnelle du pays. Il a été décoré de la « Grand Croix de première classe de l'Ordre national », distinction réservée uniquement aux présidents.

