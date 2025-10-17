Au Kenya, la veillée funéraire de Raila Odinga a tourné à l'échauffourée jeudi 16 octobre. Selon l'ONG Vocal Africa, trois personnes ont été tuées après que la police a tiré des gaz lacrymogènes dans la foule. Rail Odinga est mort mercredi d'un arrêt cardiaque en Inde, à l'âge de 80 ans. Son corps a été rapatrié à Nairobi ce jeudi. Pour cette première journée d'une semaine de deuil national, le corps de l'opposant devait être présenté au grand public pour un dernier hommage. Mais très vite, la journée a tourné au désordre.

Dès 8 heures 30 du matin, l'aéroport Jomo Kenyatta a été envahi par une foule éplorée venue accueillir le cercueil de Raila Odinga. Face à un tel engouement, les autorités ont rapidement changé leur programme. Le Parlement, en plein coeur de la ville, était trop petit pour accueillir le public venu en masse. Il a fallu se déplacer au stade Kasarani, d'environ 40 000 places, dans la banlieue nord de la capitale.

Qu'à cela ne tienne, les partisans de Baba ont escorté le cercueil sur de longs kilomètres, bloquant la circulation pendant des heures. Une fois le corps arrivé au stade avec les honneurs militaires, la foule s'est rassemblée quand tout d'un coup, au milieu de l'après-midi, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes dans le stade, provoquant un mouvement de foule.

« Pourquoi la police tire-t-elle [...] pour disperser des personnes en deuil ? » s'indigne sur X l'opposante Martha Karua. « Notre gouvernement n'est décidément pas apte à diriger une nation », poursuit le député Caleb Amisi.

La veillée funèbre s'est finalement poursuivie dans le calme. Le cercueil était étroitement surveillé par les forces de sécurité. Une prière nationale est organisée ce vendredi au stade Nyayo, dans la capitale.