Kenya: Le pays rend ses hommages au défunt opposant Raila Odinga, la cérémonie marquée par une bousculade

Le Kenya a rendu hommage vendredi 17 octobre 2025 à Raila Odinga. Après une veillée funèbre mouvementée jeudi, une grande prière nationale était organisée dans le stade Nyayo à Nairobi. Plus de 40 000 Kényans sont venus rendre hommage à celui qu'ils appelaient Baba, le père. L'opposant est mort à 80 ans mercredi, d'un arrêt cardiaque, en Inde

C'est sous une ovation que le cercueil de Raila Odinga entre dans le stade bondé, dans la capitale du Kenya. Rosa Roco est venue d'Oma Bay, vers le lac Victoria. Elle a passé la nuit dans le bus. « Je ne m'attendais pas à sa mort, lâche-t-elle. Je commence à me rendre compte... Baba n'est nulle part ! Baba n'est plus ! Baba, donne-nous la voie à suivre. Que ton âme repose en paix, jusqu'à ce qu'on se retrouve ! On aime Baba et on sait qu'on le retrouvera ».

« Combien peuvent prétendre être à sa hauteur aujourd'hui ? »

Tout au long de la cérémonie, on rend hommage à un défenseur de la démocratie et pourfendeur des inégalités sociales. Raila Odinga est Luo. Il vient du lac Victoria, une région abandonnée par le pouvoir de Nairobi. Sa fille Winnie Odinga lance : « Quand tu grandissais, on t'appelait le Luo. Puis, on a commencé à t'appeler le marteau. À la fin, tout le monde t'appelait baba. J'étais avec mon père en Inde. Il est mort fort, digne et fier. L'esprit du lion s'est élevé pour toujours. »

Très vite, la cérémonie se transforme en tribune politique. L'évêque anglican David Kodia ne retient pas ses coups : « Baba n'a jamais utilisé le pouvoir de l'argent pour intimider ou séduire les gens. Aujourd'hui, la plupart de nos politiciens ont de très mauvaises pratiques. Baba, lui, utilisait le pouvoir de persuasion, le pouvoir des mots. Combien peuvent prétendre être à sa hauteur aujourd'hui ? »

Des blessés en fin de cérémonie

Dans son hommage, le président William Ruto a estimé que Raila Odinga « avait donné plus à son pays que n'importe quel Kényan ne le fera jamais ». Il salue « un grand patriote, un réformateur acharné, un homme d'État visionnaire et un fidèle serviteur du peuple kényan ».

Une douzaine de personnes ont en outre été blessées à l'issue de la cérémonie. Une partie de la foule a voulu se rapprocher du cercueil de Raila Odinga pour un dernier hommage et a provoqué une violente bousculade. Sur place, des équipes de la Croix-Rouge kényane, sont en train de porter les premiers soins aux blessés dont certains souffrent de fractures et difficultés respiratoires.

Jeudi, lors de la veillée funèbre au stade Kasarani, la police débordée a tiré dans la foule. L'ONG Vocal Africa dénombre trois morts.