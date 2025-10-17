Sénégal: Le chef de l'État honore cinq personnalités pour leur contribution à la promotion du livre

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi matin la cérémonie d’ouverture du Forum national sur le livre et la lecture.

Dakar — Le président de la République a remis des diplômes d'honneur, jeudi, à Dakar, à l'enseignant Mamadou Fati Cissé, à la conservatrice de bibliothèque Mariétou Diongue Diop, à la linguiste Arame Fall, au philosophe et ancien ministre Abdoulaye Elimane Kane et à la romancière Mariétou Mbaye, dite Ken Bugul, en récompense de leur contribution à la promotion du livre, de la lecture et de la culture.

M. Cissé est animateur au centre de lecture et d'animation arabo-islamique du "daara" (école coranique) de Coki, dans la région de Louga (nord).

Mariétou Diongue Diop est une ancienne directrice du livre et de la lecture au ministère de la Culture. Elle a été directrice de la bibliothèque centrale de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

La linguiste et enseignante-chercheure en langues nationales Arame Fall et la célèbre romancière Mariétou Mbaye, dite Ken Bugul, se sont fait représenter à la cérémonie de remise des diplômes d'honneur.

Chacune des cinq personnalités a reçu un diplôme d'honneur en guise de reconnaissance des services rendus au pays en matière de promotion du livre et de la lecture.

"Ils méritent tous notre reconnaissance", a dit le président de la République en parlant des récipiendaires, dont il salue la contribution à la promotion du livre, de la lecture et de la culture.

Il leur a remis les distinctions lors d'une cérémonie organisée à l'ouverture du Forum national du livre et de la lecture, au Grand Théâtre national, en présence de nombreuses personnalités, dont des membres du gouvernement et des ambassadeurs au Sénégal de plusieurs pays, de professionnels du livre également.

"Par leur talent, leur sagesse et leur engagement en faveur des valeurs culturelles, des langues nationales et du patrimoine écrit, ils ont marqué durablement notre mémoire collective", a noté le comité d'organisation de cette concertation consacrée au livre et à la lecture.

Mamadou Fati Cissé, Mariétou Diongue Diop, Arame Fall, Abdoulaye Elimane Kane et Mariétou Mbaye sont de "véritables artisans d'une souveraineté culturelle éclairée", selon les organisateurs de ce forum dirigé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

Ces cinq personnalités "incarnent la force, la mémoire et l'avenir du Sénégal des lettres", selon le comité d'organisation de la concertation.

Des élèves de l'école Mamadou et Bineta ont chanté avec le musicien Ismaël Lô, lors de l'ouverture du Forum national du livre et de la lecture.

Des extraits d'ouvrages classiques écrits par des auteurs sénégalais, dont "Une si longue lettre" (Nouvelles Éditions africaines du Sénégal, 1979), "L'Aventure ambiguë" (Éditions Julliard et Présence africaine, 1961) et "Les bouts de bois de Dieu" (1960), ont été présentés par des artistes du Théâtre national Daniel-Sorano, avec une mise en scène de Mamadou Seyba Traoré.

Le célèbre romancier Cheikh Hamidou Kane, âgé de 97 ans, est le parrain du Forum national du livre et de la lecture.