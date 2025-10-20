Congo-Kinshasa: Sortie du dernier patient guéri d'Ebola

communiqué de presse

Bulape — La République démocratique du Congo (RDC) a franchi une étape majeure dans la lutte contre l'épidémie de maladie à virus Ebola : le dernier patient hospitalisé a été déclaré guéri et a quitté le centre de traitement.

Cette sortie marque le début d'un compte à rebours de 42 jours, au terme duquel l'épidémie pourra être officiellement déclarée terminée, à condition qu'aucun nouveau cas ne soit détecté.

Depuis la déclaration de l'épidémie le 4 septembre dans la zone de santé de Bulape, province du Kasaï, 64 cas ont été enregistrés, dont 53 confirmés et 11 probables. À ce jour, 19 patients sont guéris, et aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 25 septembre.

L'épidémie s'est déclarée dans une zone rurale difficile d'accès. Malgré les défis liés à l'éloignement, à l'état des routes et aux infrastructures limitées, le ministère de la Santé, avec le soutien actif de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de ses partenaires, a rapidement intensifié les mesures de riposte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour faire face à la situation, l'OMS a déployé des équipes pluridisciplinaires chargées de renforcer la surveillance épidémiologique, les soins cliniques, la prévention et le contrôle des infections, la logistique, ainsi que l'engagement communautaire. Un centre de traitement Ebola de 32 lits, équipé d'un module de soins intensifs pour maladies infectieuses (IIDTM) de deux lits, a été mis en place en un temps record -- une première dans la Région en dehors d'un exercice de simulation. Par ailleurs, plus de 35 000 personnes ont été vaccinées contre le virus à Bulape.

Le Dr Mohamed Janabi, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, a salué les efforts déployés : « La guérison du dernier patient, seulement six semaines après la déclaration de l'épidémie, est une réussite remarquable. Elle illustre la force du partenariat, l'expertise nationale et la détermination collective à surmonter les obstacles pour sauver des vies. »

L'OMS et ses partenaires restent pleinement mobilisés sur le terrain, en étroite collaboration avec les autorités nationales, afin de maintenir les dispositifs de surveillance et de réponse rapide en cas de détection de nouveaux cas.

Si aucun nouveau cas n'est détecté, l'épidémie sera officiellement déclarée terminée au début du mois de décembre 2025.