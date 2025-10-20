Congo-Kinshasa: Le centre du pays se dirige vers la fin de l'épidémie d'Ebola

La République démocratique du Congo se dirige vers la fin de l'épidémie d'Ebola qui avait été déclarée par les autorités début septembre. Le dernier malade pris en charge au centre de traitement de Bulape, dans la province du Kasaï, au centre du pays, est sorti de convalescence. Mais il faut désormais attendre 42 jours pour que la fin officielle de cette épidémie soit déclarée par les autorités et les organisations internationales de santé.

Ce lundi matin, 20 octobre, le centre de traitement de Bulape, dans le centre de la RDC, ne compte plus aucun malade d'Ebola. Une première depuis l'officialisation de cette nouvelle vague dont le premier cas avait été enregistré le 20 aout 2025. Le 4 septembre, les autorités avaient alors déclaré officiellement l'épidémie dans la province du Kasaï.

Au total, 64 cas ont été enregistrés, dont 53 confirmés par des tests PCR. Parmi ces cas, 19 patients pu rentrer chez eux totalement guéris. Des chiffres qui n'ont quasiment pas évolué depuis un mois, en effet au centre de Bulape, aucun nouveau malade n'a été enregistré depuis le 25 septembre.

Une souche déjà prise en charge

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Début septembre, le docteur Kaseya de l'Africa CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, se montrait optimiste quant à la capacité du pays à mener cette riposte.

La raison, c'est que la souche d'Ebola à l'origine de ces nouvelles contaminations est la souche Zaïre. Il s'agit de celle que l'on sait aujourd'hui le mieux prendre en charge puisqu'il existe un vaccin et un traitement basé sur des anticorps monoclonaux qui a été développé ici à Kinshasa.