Madagascar: Gel des avoirs de l'homme d'affaires Ravatomanga, financier de Rajoelina

19 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Patrick Hilbert

À Maurice, la Commission contre les crimes financiers a obtenu un gel des avoirs de l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga, financier du président malgache destitué, Andry Rajoelina. Et cela dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Lors du mouvement de contestation populaire malgache, l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga était la cible des manifestants qui l'accusaient de détournements et de pratiques douteuses. L'homme d'affaires est finalement arrivé, dimanche 12 octobre, à Maurice à bord d'un jet privé en provenance de Madagascar.

Renseignements crédibles

La Commission contre les crimes financiers a donc ouvert une enquête pour blanchiment d'argent dès le lendemain de son arrivée suite à plusieurs plaintes de ressortissants malgaches à Maurice. Selon cette instance, des renseignements crédibles indiquent que Mamy Ravatomanga aurait transféré une forte somme d'argent à Maurice, avec l'intention de déplacer ces fonds vers un autre pays. Selon une source proche du gouvernement mauricien, il serait question de plusieurs millions d'euros.

Cette mesure de gel des avoirs concerne l'homme d'affaires, son épouse et des sociétés dans lesquelles ils ont des intérêts. Dans un communiqué, la commission explique que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les flux financiers illicites. Parallèlement, le gouvernement mauricien a confirmé, vendredi 17 octobre, qu'une enquête policière a bien été ouverte après l'arrivée du jet privé sans plan de vol ni autorisation préalable. Le pilote pourrait faire face à des poursuites.

Coopérer

Quant à Mamy Ravatomanga, il demeure à Maurice. Formellement Il n'est pas soumis à une interdiction de sortie du territoire mais s'il veut quitter le pays, il devra avoir l'autorisation de la Commission contre les crimes financiers. Selon son avocat, l'homme d'affaires à l'intention de coopérer pleinement, car il n'a rien à se reprocher.

