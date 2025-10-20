Madagascar: Le PAC dément un mandat d'arrêt contre Ravatomanga

20 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Le Pôle anti-corruption (PAC) a tenu à mettre fin aux rumeurs. Par la voix de sa procureure générale, Elysée Rasoahanta, l'institution a formellement démenti l'existence d'un mandat d'arrêt international visant l'homme d'affaires Maminiaina Ravatomanga.

« Il n'existe aucun dossier de poursuite à son encontre au niveau du PAC », a-t-elle déclaré hier lors d'un point de presse tenu à son bureau des 67 Ha.

Selon la magistrate, Maminiaina Ravatomanga n'est concerné par aucune procédure judiciaire instruite par le PAC, bien que son nom ait été cité par un accusé dans le cadre de l'affaire des deux Boeing 777 immatriculés à Madagascar. Elle a précisé qu'un mandat d'arrêt ne peut être émis que contre une personne déjà mise en cause dans un dossier, ce qui n'est pas le cas de l'homme d'affaires.

