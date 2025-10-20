Maroc: Le pays bat l'Argentine et remporte le Mondial U20

Félicitations au Maroc qui a conclu une course historique au Chili dimanche soir, battant l'Argentine 2-0 pour remporter sa toute première Coupe du Monde U20 de la FIFA.

Le Maroc vient de marquer l'histoire du football mondial en remportant, pour la première fois, la Coupe du monde des moins de 20 ans, disputée cette année au Chili.

En finale, les Lions de l'Atlas ont brillamment dominé l'Argentine (2-0) grâce à un doublé de Zabiri inscrit aux 12e et 29e minutes.

Ce sacre consacre une génération talentueuse et confirme l'ascension fulgurante du football marocain sur la scène internationale. Il intervient moins de trois ans après l'exploit historique de la sélection A, demi-finaliste du Mondial 2022 au Qatar, la meilleure performance africaine jamais enregistrée dans cette compétition.

Le Maroc, qui accueillera la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations (21 décembre - 18 janvier 2026), s'impose désormais comme une puissance émergente du football mondial, alliant formation, discipline et ambition.