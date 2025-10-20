Maroc: Le pays bat l'Argentine et remporte le Mondial U20

Page Meta Confederation of African Football
Félicitations au Maroc qui a conclu une course historique au Chili dimanche soir, battant l'Argentine 2-0 pour remporter sa toute première Coupe du Monde U20 de la FIFA.
20 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora DIOP

Le Maroc vient de marquer l'histoire du football mondial en remportant, pour la première fois, la Coupe du monde des moins de 20 ans, disputée cette année au Chili.

En finale, les Lions de l'Atlas ont brillamment dominé l'Argentine (2-0) grâce à un doublé de Zabiri inscrit aux 12e et 29e minutes.

Ce sacre consacre une génération talentueuse et confirme l'ascension fulgurante du football marocain sur la scène internationale. Il intervient moins de trois ans après l'exploit historique de la sélection A, demi-finaliste du Mondial 2022 au Qatar, la meilleure performance africaine jamais enregistrée dans cette compétition.

Le Maroc, qui accueillera la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations (21 décembre - 18 janvier 2026), s'impose désormais comme une puissance émergente du football mondial, alliant formation, discipline et ambition.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.