Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Billon dompte Abobo

La commune d'Abobo a vibré au rythme de la marée vert et blanc de Jean-Louis Billon. Des milliers de partisans ont répondu présent, transformant l'espace du meeting en une scène d'unité et d'espérance.

Le terrain de la Sogephia s'est mué, le 18 octobre, en un océan vert et blanc. Des milliers de jeunes, de femmes et d'adultes ont afflué pour acclamer Jean-Louis Billon, candidat du Congrès démocratique (Code), venu présenter son message de renouveau pour une Côte d'Ivoire de demain et une commune d'Abobo rénovée.

Sous un soleil éclatant, la foule n'a cessé de scander son nom, témoignant d'un engouement rare pour un candidat à la conquête du grand Abobo.

La fête fut totale. Les artistes tels que Ramses Chikaya avec son titre « Sika-bahoum », la Team de Poy « Carlo mets-moi au dos » et A Nous les petits « Amandjalo » ont enflammé la scène, mêlant musique, danse et slogans à la gloire du candidat. À chaque refrain, les cris de joie fusaient, rythmant une ferveur populaire sans relâche.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les associations et mouvements présents, l'Union des femmes billonnistes de Côte d'Ivoire (Ufbci) s'est distinguée avec son message clair en malinké dans cette foule : « Billon Ambikor », littéralement « Billon, nous sommes avec toi ».

Une déclaration d'adhésion qui traduisait la détermination des femmes à accompagner le chef d'entreprise dans sa marche vers la présidence.

La Mouvance Jean-Louis Billon, tout comme la communauté djimini du district autonome d'Abidjan, venue en nombre, ont également affiché leur soutien.

Entre drapeaux, pancartes portant des slogans d'espoir et chants d'allégeance, Abobo s'est reconnue dans le discours d'un homme qui promet de transformer la commune en véritable centre de progrès. Parce que lorsque le candidat a pris la parole pour partager son projet pour la commune d'Abobo où il a fait ses études, en 1975, c'était la totale.