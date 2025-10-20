Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Ouattara aux jeunes - « C'est pour vous que j'ai accepté d'être candidat »

Le candidat du Rhdp a communié, le samedi 18 octobre, avec de nombreux jeunes au stade Félix Houphouët-Boigny, au Plateau.

Le candidat Alassane Ouattara, devant une foule acquise à sa cause, le samedi 18 octobre, au stade Félix Houphouët-Boigny, au Plateau, a soutenu que l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse ivoirienne est une des priorités significatives de sa gouvernance.

D'où, à l'en croire, les réformes et autres initiatives de création d'activités et d'emplois mises en avant pour une insertion sociale réussie. Le Président de la République sortant a confié être prêt à leur offrir un lendemain meilleur. A cette marée orange constellée de blanc, il a indiqué : « C'est pour les jeunes que j'ai accepté d'être candidat ».

Le porte-flambeau des Houphouëtistes a rappelé qu'à côté des universités et autres entités professionnelles construites, plus de 100 mille projets des jeunes ont été financés. « Beaucoup a été fait en 15 ans et nous allons faire encore plus pour les 5 années à venir », a-t-il promis.

Avant de les inviter à se mobiliser ainsi que leur entourage, le 25 octobre, dans l'optique de voter massivement pour lui . « Je compte sur vous. Votez pour Ado, ce sera voter pour la stabilité, la prospérité, la paix », a-t-il insisté.

Mamadou Touré, directeur central de campagne chargé des jeunes, et Gnabroyou Dessou Guy, au nom de ses camarades, ont promis de faire triompher M. Ouattara au premier tour.