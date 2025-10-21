Madagascar: Herintsalama Rajaonarivelo, nouveau Premier ministre

Le suspens est levé. Le nouveau Premier ministre est connu depuis hier. Il s'agit de Herintsalama Rajaonarivelo, un nom très connu du milieu des affaires.

Herintsalama Rajaonarivelo a été nommé Premier ministre hier en fin d'après-midi au palais d'Iavoloha. Cette nomination intervient plus d'une semaine après le changement de régime et trois jours après la prestation de serment du nouveau chef de l'État, Michaël Randrianirina. Le choix du président de la refondation de la République met ainsi fin aux spéculations qui ont animé les coulisses politiques depuis plusieurs jours.

Plusieurs noms avaient circulé, notamment celui de Noro Harimisa Razafindrakoto, ancienne ministre de la Justice, reconnue pour son intégrité et soutenue par plusieurs personnalités, ou de l'éminent juriste Raymond Ranjeva. Mais le chef de l'État a finalement opté pour Herintsalama Rajaonarivelo, un profil issu du monde économique. Selon plusieurs observateurs, cette décision répondrait aux « exigences du moment », marquées par une situation économique fragile et un besoin urgent de relance. « À Madagascar, tout est urgent, tout est important face à l'extrême pauvreté », a soutenu un magistrat.

Familier

Figure bien connue dans le milieu des affaires, Herintsalama Rajaonarivelo a dirigé plusieurs organisations patronales, dont la Fivmpama (association des entrepreneurs malgaches), l'International Trade Board of Madagascar et le Groupement des entreprises malgaches FOM. Il siège également à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo.

Consultant en entrepreneuriat, il possède des décennies d'expérience et un vaste réseau dans le secteur privé national. « Il maîtrise les arcanes de la finance et de l'économie, et connaît très bien les mécanismes et procédures des bailleurs de fonds », affirme ce magistrat. Des atouts qui pourraient peser dans la réussite de son mandat à Mahazoarivo, face aux défis économiques et sociaux actuels.

Herintsalama Rajaonarivelo prend ainsi les rênes d'un gouvernement qui devra s'attaquer à des priorités déjà énoncées par le nouveau régime, notamment la résolution des problèmes sociaux majeurs tels que les coupures d'électricité, l'accès à l'eau potable et l'assainissement du climat des affaires pour stimuler la relance économique.

14 jours

Herintsalama Rajaonarivelo va remplacer Ruphin Zafisambo, qui a été nommé le 6 octobre dernier, lequel devrait alors plier bagage à Mahazoarivo, juste 14 jours après son arrivée, pour laisser sa place à son successeur. Après l'abrogation de Christian Ntsay, Ruphin Zafisambo a été nommé par l'ancien président de la République, Andry Rajoelina, pour gérer la crise politique provoquée par le mouvement initié par la jeunesse.

Mais il n'a pas fait long feu au palais de Mahazoarivo et finit par être emporté par la vague de changement qui a été insufflé depuis le 11 octobre dernier après le ralliement des militaires au mouvement de contestation. Le nouveau Premier ministre, quant à lui, aura pour lourde mission de répondre aux aspirations de la jeunesse qui a fait chuter le régime d'Andry Rajoelina, notamment, le traitement des grands dossiers d'affaires de corruption qui ont impliqué plusieurs dirigeants et d'autres noms très connus dans le milieu des affaires.