Madagascar: Herintsalama Rajaonarivelo, un technocrate nommé Premier ministre

Quelques jours seulement après son investiture, le « président de la Refondation de la République de Madagascar », le colonel Michael Randrianirina, a choisi ce lundi 20 octobre comme Premier ministre un profil de technocrate, avec une longue expérience dans le secteur privé et des liens à l'international.

Herintsalama Rajaonarivelo, le nouveau Premier ministre malgache, a une longue et pléthorique carrière dans le secteur privé. Il est devenu en 2020 le président du conseil d'administration de la Banque nationale de l'Industrie, l'un des leaders du secteur bancaire à Madagascar. Le nouveau chef de gouvernement a aussi été pendant une décennie le président du FIVMPAMA, le groupement du patronat malgache. Il est notamment présenté comme un spécialiste des petites et moyennes entreprises.

Cette nomination indique une volonté de mettre l'accent sur le redressement économique de Madagascar. C'est aussi une main tendue du colonel Michael Randrianirina vers les investisseurs et la communauté internationale. Le nouveau Premier ministre a également joué un rôle de conseil auprès de nombreuses organisations internationales - la Banque mondiale, l'Union européenne ou le Programme des Nations unies pour le développement, pour ne citer qu'eux.

Son profil a été sélectionné en accord avec les députés et dans le cadre avec la Constitution, a précisé le « président de la Refondation de la République de Madagascar ». Reste à savoir si Herintsalama Rajaonarivelo saura convaincre la GenZ et la société civile alors que ses liens avec le régime d'Andry Rajoelina sont déjà passés au crible sur les réseaux sociaux.