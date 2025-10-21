Cote d'Ivoire: Présidentielle du 25 octobre - La CEDEAO déploie une mission de 187 observateurs

L'ancien Vice-Président du Nigeria,Yemi Osinbajo conduit la mission d'observation électorale de la Cedeao en Côte d'Ivoire.

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) renforce sa présence en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025. À la tête de cette mission d'observation, l'ancien Vice-Président de la République fédérale du Nigeria, Yemi Osinbajo, est arrivé ce lundi 20 octobre à Abidjan.

Composée de 187 observateurs -- dont 15 observateurs de long terme, 150 observateurs de court terme et 22 jeunes observateurs --, la mission de la Cedeao a pour objectif de suivre de près le déroulement du processus électoral sur toute l'étendue du territoire.

Ces experts électoraux seront déployés dans différentes régions afin de garantir une observation indépendante, impartiale et crédible du scrutin. « Notre équipe de la Cedeao est présente pour observer les élections qui se tiendront le 25 de ce mois. Nous sommes ici en tant que mission d'observation officielle pour représenter la Cedeao », a déclaré le Professeur Osinbajo à son arrivée à l'aéroport international d'Abidjan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'émissaire de la Cedeao a insisté sur l'importance stratégique de cette élection, tant pour la Côte d'Ivoire que pour l'ensemble de la sous-région ouest-africaine : « Nous estimons que le processus électoral est, de manière générale, très important, et que ces élections, en particulier, le sont tout autant. Nous sommes ici pour accompagner le peuple ivoirien ainsi que le gouvernement dans cette étape démocratique essentielle, et nous espérons que ce scrutin sera un succès».

Le chef de mission a également rappelé le rôle central de la Côte d'Ivoire au sein de la Cedeao:« La Côte d'Ivoire est un pays important pour la Cedeao. Comme vous le savez, elle accueille environ huit millions de ressortissants de la diaspora ouest-africaine. C'est pourquoi notre équipe est mobilisée en nombre important, afin de suivre de près ce moment clé et de s'assurer que les élections se déroulent de la manière la plus transparente et la plus rigoureuse possible ».

En déployant une mission de cette ampleur, la Cedeao réaffirme son engagement à favoriser la paix, la stabilité et la démocratie dans la sous-région. L'organisation sous-régionale entend, à travers cette observation électorale, contribuer à la crédibilité et à la transparence du scrutin présidentiel ivoirien.