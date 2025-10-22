Tunisie: Gabès - Marche pacifique pour le démantèlement des unités polluantes du GCT

21 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les manifestants ont pointé du doigt des années d'atermoiements et l'absence de volonté réelle pour traiter ce dossier en profondeur.

Une vaste marche de protestation a eu lieu, aujourd'hui à Gabès, rassemblant un grand nombre de citoyens et de membres de la société civile locale.

Dans des déclarations concordantes à l'agence TAP, plusieurs participants à la marche de protestation ont déploré la dégradation de la situation environnementale dans la région.

Ils ont dénoncé la situation environnementale résultant de la pollution industrielle générée par les installations du Groupe chimique tunisien (GCT), et ont exigé leur démantèlement sans délai. «Nous vivons difficilement avec un air saturé de gaz toxiques émanant des usines du Groupe chimique tunisien (GCT), cela représente un risque constant pour notre santé et celle de nos enfants», ont-ils affirmé.

Ils ont également imputé la responsabilité de la dégradation environnementale à Gabès aux gouvernements successifs, au GCT et au ministère de l'Industrie, pointant du doigt des années d'atermoiements et l'absence de volonté réelle pour traiter ce dossier en profondeur.

«Les unités industrielles du GCT sont vétustes, plusieurs ont dépassé leur durée de vie utile et représentent désormais un danger pour les habitants, ce qui nécessite leur démantèlement», ont-ils souligné.

A noter que cette marche citoyenne a démarré de la place de Aïn-Slem et a sillonné plusieurs artères principales de la ville de Gabès.

