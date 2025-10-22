Tunisie: Gabès - Le peuple et l'État unis face à la crise

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, mardi 21 octobre 2025, au Palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Mme Sarra Zaafrani Zenzri.

La rencontre a été consacrée à l'examen de la situation dans le gouvernorat de Gabès et à l'évaluation du suivi des affaires publiques dans l'ensemble du pays.

À cette occasion, le Chef de l'État a souligné que la Tunisie vit aujourd'hui des moments historiques que le peuple tunisien est en train d'écrire avec une prise de conscience nationale sans précédent. Il a affirmé qu'il veille personnellement, jour et nuit, à la situation dans toutes les régions, «à Gabès comme ailleurs», a-t-il précisé.

Évoquant la situation environnementale et sociale dans la région, le président Saïed a salué «la population valeureuse de Gabès, qui fait face avec courage à ceux qui cherchent à instrumentaliser sa douleur».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Si le martyr Daghbaji était encore parmi nous, il aurait soutenu cette population par sa résistance héroïque contre les comploteurs", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "L'opération de tri est en cours, et la récolte de ses fruits sera imminente. Chaque responsable devra répondre de ses actes devant la loi».

Le Chef de l'État a rappelé que, depuis 2013, de nom breux chercheurs et ingénieurs de Gabès ont élaboré un programme scientifique pour mettre fin à la catastrophe écologique qui frappe la région, soulignant avoir lui-même été témoin de ces efforts.

Il a également mentionné une thèse de doctorat proposant des solutions concrètes et applicables, restées sans suite, tout en dénonçant les milliards dépensés en 2017 pour des équipements désormais à l'abandon au sein du Groupe chimique de Gabès.

«Des mercenaires ont voulu vendre au rabais cette structure stratégique. Mais l'histoire les balayera, et ils ne reviendront jamais. La Tunisie n'est ni à vendre ni à louer, et il n'est pas question de monnayer la douleur du peuple», a martelé le Président.

Évoquant les manoeuvres passées de certaines parties "mus par des forces étrangères", le Chef de l'État a affirmé que «la Tunisie mène aujourd'hui une véritable guerre de libération sur tous les fronts", saluant la maturité politique et le patriotisme des citoyens de Gabès qui "ont manifesté en toute liberté et dans un esprit de responsabilité».

A la fin de cette rencontre, le Président Kaïs Saïed a insisté sur «la force du lien indéfectible entre le peuple tunisien et ses forces de sécurité», estimant que «cette prise de conscience collective constitue désormais un rempart solide et indestructible face aux traîtres et aux mercenaires, qui continuent à recevoir une gifle après l'autre».