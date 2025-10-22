Afrique: Joueur africain de l'Année - Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr finalistes

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce mercredi 22 mars 2025 les 10 finalistes pour le titre de Joueur africain de l'année. Et le Sénégal sera bien représenté puisqu'Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr sont présents.

Auteur d'une année 2025 exceptionnelle, Achraf Hakimi est pressenti pour rafler la mise. D'autres stars du continent comme Serhou Guirassy ou encore Mohamed Salah, sont aussi présentes dans ce top 10. En revanche, Ademola Lookman, tenant du titre, est quant à lui absent.