Afrique: CAF Awards 2025 - La liste des nommés dans les catégories masculines dévoilée

L'affiche du player of the year de la CAF

La Confédération Africaine de Football (CAF) a publié la liste des nommés pour les CAF Awards 2025 dans les différentes catégories masculines. Ce palmarès annuel met à l'honneur les joueurs, entraîneurs, clubs et sélections qui ont marqué le football africain entre le 6 janvier et le 15 octobre 2025.

Dans la prestigieuse catégorie de Joueur de l’année, le Camerounais André-Frank Zambo Anguissa (Naples) et l’Égyptien Mohamed Salah (Liverpool) figurent parmi les favoris après des saisons impressionnantes. Le Congolais Fiston Mayele, vainqueur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions avec Pyramids FC, est également bien placé. D’autres grands noms complètent la liste : le Marocain Achraf Hakimi (PSG), le Nigérian Victor Osimhen (Galatasaray) et les Sénégalais Iliman Ndiaye (Everton) et Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).

Gardiens de l'année : entre expérience et révélation

Le Marocain Yassine Bounou (Al Hilal) mène la liste après une saison remarquable avec son club saoudien et la sélection nationale. Il est accompagné du Nigérian Stanley Nwabali (Chippa United) et du Sud-Africain Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), lauréat de l'édition précédente.

Entraîneurs : les architectes du succès

Dans la catégorie Entraîneur de l'année, plusieurs techniciens ont retenu l'attention. Le Cap-Verdien Bubista est cité pour avoir porté son équipe nationale à un niveau inédit dans les qualifications au Mondial 2026. Il côtoie des figures établies comme l'Égyptien Hossam Hassan, le Marocain Walid Regragui, le Croate Krunoslav Jurcic (Pyramids FC), Tarik Sektioui (Maroc CHAN), Pape Thiaw (Sénégal) et Mohamed Ouahbi, sacré champion du monde U20 avec le Maroc.

Interclubs : domination de Pyramids FC et RS Berkane

La catégorie Joueur Interclubs de l'année met en avant les performances dans les compétitions africaines. L'Algérien Ismaël Belkacemi (USM Alger) et le Burkinabè Blati Touré (Pyramids FC) sont nommés, tout comme Oussama Lamlioui et Issoufou Dayo (RS Berkane). L'Égyptien Emam Ashour (Al Ahly) fait également partie des dix meilleurs joueurs de clubs africains de la saison.

Sélections nationales : des performances solides

Enfin, la catégorie Équipe Nationale Masculine de l'Année récompense les nations les plus performantes. Le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert se distinguent par leurs bons résultats lors des éliminatoires et tournois majeurs.

Ces nominations ont été établies par un panel composé d'experts techniques de la CAF, d'entraîneurs expérimentés, de légendes du football africain et de représentants des médias. La cérémonie de remise des prix est attendue avec impatience pour célébrer l'excellence du football africain.