Cameroun: Ambiance crispée au pays en attendant les résultats

La population se prépare à d'éventuelles manifestations et violences à l'issue de l'annonce des résultats de la présidentielle reportée au 27 octobre.

Les Camerounais devront donc retenir leur souffle un peu plus longtemps qu'initialement annoncé puisque le secrétariat général du Conseil constitutionnel a demandé la mise à disposition de plusieurs locaux du Palais des Congrès de Yaoundé le 27 octobre en vue de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre. Ces résultats étaient auparavant attendus pour le 23 octobre.

En attendant, l'ambiance est tendue et incertaine dans plusieurs villes du Cameroun. Des rumeurs de manifestations ou de violences après l'élection inquiètent la population. Beaucoup de gens se ruent donc dans les marchés, les supermarchés et les boulangeries pour faire des provisions.

Ainsi, au marché Essos, les étals sont pris d'assaut ce mercredi (22 octobre). Riz, huile, sucre, conserves... Tout y passe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La prudence domine

Danielle Nkouan, étudiante, fait le maximum de réserves pour tenir quelques jours. "Je préfère rester prudente et éviter de trop circuler, dit-elle. Je ne pense pas sortir, je serai dans un confinement total demain. Concernant les achats, je les ai déjà faits, juste l'essentiel, de quoi tenir quelques jours sans devoir être préoccupée, sans devoir aller dehors, sans devoir être obligé d'appeler... On ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer. Je préfère anticiper un peu."

Les prix, eux, commencent déjà à grimper dans certains quartiers, attisés par la forte demande et l'inquiétude ambiante.

Devant certaines boulangeries, des files d'attente s'allongent. Accompagnée de ses parents, Gwen Renée Aliou avait décidée qu'elle n'irait pas à l'école par mesure de sécurité. C'était avant d'apprendre que l'annonce des résultats est reportée au 27 octobre.

Gwen fait la queue devant une boulangerie. "Il y a beaucoup de monde, il faut que j'attende pour être servie, constate-t-elle. Pour ma protection, ma maman m'a demandée de rester à la maison. Je n'irai pas à l'école".

Issa Tchiroma Bakary prépare se partisans à manifester

Une prudence partagée par beaucoup de parents. Dans un climat politique sous tension, cette vague d'achats précipités s'est emparée de plusieurs régions du pays. "Que Dieu nous aide, restons seulement en prière. Que celui qui peut faire des réserves le fasse", soupire Joséphine Mbala, la cinquantaine, devant un commerce de quartier.

Ce mercredi, l'ancien ministre passé à l'opposition Issa Tchiroma Bakary a appelé les Camerounais à manifester si le Conseil constitutionnel venait à proclamer des "résultats falsifiés et tronqués", dans un discours réaffirmant sa certitude d'avoir remporté l'élection présidentielle face au président sortant, Paul Biya.