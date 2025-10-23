Cameroun: Le Conseil constitutionnel proclamera le nom du vainqueur de la présidentielle lundi 27 octobre

L'institution a communiqué la date après avoir examiné et rejeté l'ensemble des requêtes en contentieux portant sur le scrutin du 12 octobre. De son côté, Issa Tchiroma Bakary, le candidat du FSNC qui revendique la victoire, a diffusé une nouvelle vidéo depuis sa ville natale de Garoua, dans le nord du pays. Un message dans lequel il appelle ses partisans à rester mobiliser.

Contrairement à l'information qui circulait depuis quelques jours dans les médias et sur les réseaux sociaux, la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle n'aura finalement pas lieu ce jeudi 23 octobre au Cameroun, mais quatre jours plus tard, le lundi 27. Communiquée ce mercredi par le Conseil constitutionnel, cette date est la seule à prendre en compte, affirme des sources au sein de l'institution qui se défend de n'avoir jamais, par quelque moyen que ce soit, évoqué celle du 23 octobre...

L'annonce a été faite dans la foulée d'une audience consacrée à l'examen des recours en contentieux du scrutin du 12 octobre. Au nombre de huit, tous ou presque appelaient à l'annulation de la présidentielle en raison de « fraudes massives ». La grande majorité a été rejetée pour des motifs de forme, les requérants qui les avaient introduits les ayant déposés hors délais ou n'ayant pas la qualité requise pour saisir le Conseil.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Seule requête examinée sur le fond, celle de Tomaïno Ndam Njoya, la candidate de l'Union démocratique du Cameroun (UDC), a elle aussi été retoquée. Celle-ci a eu beau longuement entretenir le Conseil sur les fraudes et les violations du code électoral qu'elle a recensées avec ses équipes durant les opérations de vote, l'instance a déclaré sa requête irrecevable après que les autres parties concernées - notamment les avocats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, le parti au pouvoir) et d'Elecam, l'organisme en charge de l'organisation matérielle du scrutin - aient contesté le fait que ces accusations ne soient pas étayées par des preuves.

Issa Tchiroma Bakary publie une vidéo depuis sa ville natale de Garoua

Quant aux candidats du Social Democratic Front (SDF), Joshua Osih, et du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), Cabral Libii, qui avaient eux aussi introduit des requêtes en annulation partielle du scrutin, ils les ont finalement retirées pour des raisons qui restent inconnues à ce stade.

Durant cette même journée de mercredi, le candidat du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) qui revendique toujours être le vainqueur de la présidentielle a, lui, diffusé depuis Garoua, sa ville natale dans le nord du pays, une nouvelle vidéo dans laquelle il promet à ses partisans que leur victoire ne sera pas volée. Dans cette déclaration publiée sur sa page Facebook, Issa Tchiroma Bakary affirme avoir remporté le scrutin avec une « marge écrasante » avant d'appeler ses soutiens à rester mobilisés pacifiquement pour défendre leur choix. « J'invite tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et partout où vous résidez dans le monde, à sortir comme un seul homme, dans la paix et dans l'amour de la patrie. Marchons pour la libération et pour la revendication de notre victoire », affirme-t-il notamment.

Considéré comme un « non événement » par le ministère de la Communication, cette sortie est également jugée précipitée par Grégoire Owona, le ministre du Travail et secrétaire général adjoint du RDPC, selon qui Issa Tchiroma Bakary n'a pas suffisamment d'éléments pour étayer ses dires. « J'ai [...] l'impression que Tchiroma pren[d] l'élection présidentielle pour une plaisanterie. Il n'a pas pu apporter les éléments ni à la Commission centrale, ni au contentieux. Je lui rappelle que ce sont ces instances qui décident de ce qui se passe à l'élection présidentielle », a-t-il réagi.