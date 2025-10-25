Afrique: Afreximbank : Bilan spectaculaire et adieu du Prof. Oramah, la « Mascarade du Développement »

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a donné le coup d'envoi à une transition historique au St. Regis New Capital du Caire par une journée d'hommage solennel marquant la fin du mandat du Président Professeur Benedict Oramah. L'événement a réuni des dignitaires du continent pour saluer un héritage qui a transformé la Banque en un moteur de l'autosuffisance africaine.

Un parterre de dignitaires pour un leader visionnaire

Le prestige de la cérémonie a été souligné par la présence d'anciens Chefs d'État, dont Macky Sall (Sénégal) et Mahamadou Issoufou (Niger), ainsi que du magnat Aliko Dangote. L'hommage a également inclus les anciens présidents d'Afreximbank, dont le pionnier M. Christopher Edordu, qui a rappelé le parcours exceptionnel du Professeur Oramah au sein de la Banque.

Au cours des hommages, l'ancien Président du Sénégal, Macky Sall, a spécifiquement rappelé le rôle vital qu'a joué le Professeur Oramah envers les pays africains, notamment pendant la crise de la COVID-19. Cet appui, qui a inclus le déboursement de plus de 10 milliards de dollars et l'affectation de 2 milliards de dollars pour l'achat de vaccins a été un témoignage de la nature « compatissante » du leadership d'Afreximbank.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les intervenants ont unanimement décrit le Professeur Oramah comme un président résilient, audacieux et innovant. On a souvent évoqué sa capacité à insuffler la conviction que « tout est possible » et que « la solution était entre nos mains ».

Le bilan d'une transformation spectaculaire

Le Dr. George Elombi, Vice-Président exécutif et successeur désigné, a rendu un hommage vibrant, dressant un portrait intime de son prédécesseur. Il a qualifié le Professeur Oramah comme l'un des rares leaders mondiaux, appartenant aux « 0,8 % qui combine vision et exécution ». Il l'a honoré du titre d'« Dikeora » (« le Grand Homme du Peuple ») d'Onitsha, un pseudonyme pour la « Grande Mascarade », dont l'impact est immense. Le Dr. Elombi a souligné que son prédécesseur a transformé les objectifs en réalité, « convertissant des vœux politiques séculaires en gains tangibles ».

Sous le leadership du Professeur Oramah, Afreximbank a connu une transformation spectaculaire, passant d'une banque relativement petite avec seulement 6 milliards de dollars d'actifs en 2015 à près de 44 milliards de dollars en septembre 2025, et déboursant un agrégat de plus de 155 milliards de dollars au cours de la dernière décennie pour soutenir le développement du continent.

Aliko Dangote, le capitaine d'industrie, a fourni la preuve la plus éloquente de l'impact de cette philosophie, déclarant avec force : « Sans l'Afreximbank, la raffinerie Dangote, la pétrochimie, les engrais, tout n'aurait pas été possible. »

M. Dangote a rappelé que la construction de la raffinerie, 50 % plus grande que tout ce qui avait été construit par des multinationales ou des nations souveraines, était un projet que beaucoup qualifiaient d'impossible. Le soutien de la Banque s'est étendu « au-delà du financement classique », offrant « conseil stratégique » et « soutien psychologique ». M. Dangote a ajouté : « Le rôle de l'Afreximbank va sûrement être mentionné. Mais l'architecte de cette histoire, entre autres, est le Professeur Oramah. » Il a conclu : « Vous avez transformé nos rêves en réalité. »

Cette croissance exceptionnelle a été ancrée dans une philosophie d'autodétermination. Le Professeur Oramah a rappelé que la Banque a dû « inverser agressivement la stratégie coloniale de diviser pour régner ». Il a constamment souligné la nécessité d'une confiance en soi en tant qu'Africain et la foi en nos propres institutions.

L'Adieu émotionnel et l'optimisme pour l'avenir

Lors de son discours d'adieu, le Professeur Oramah a partagé sa réflexion personnelle : en rejoignant la Banque, il ne rejoignait pas seulement une institution financière, mais un « mouvement visant à transformer en réalité des aspirations vieilles de décennies ». Il a déclaré que cette journée était la « cérémonie de clôture de l'affaire « (the deal closing ceremony) qu'il avait lancée, reconnaissant le rôle essentiel de ses collègues comme ses « co-arrangeurs principaux mandatés ».

Tourné vers l'avenir, le Professeur Oramah a exprimé un optimisme audacieux quant à son successeur, le Dr. Elombi, qui prendra le serment demain après près de 30 ans de service à la Banque : « Je n'ai aucun doute qu'avec lui à la tête, [...] les réalisations des 10 prochaines années feront paraître ordinaires celles des 10 dernières années. » Il a finalement salué sa famille, notamment son épouse Chinelo et ses trois filles, pour leur « patience et résilience » au cours des 31 dernières années.

La scène est désormais prête pour l'investiture du Dr. George Elombi le 25 octobre, marquant l'ouverture d'un nouveau chapitre pour l'institution panafricaine.