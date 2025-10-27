Afrique: Dix ans à la tête d'Afreximbank - L'héritage panafricain du Prof. Oramah célébré au Caire

L'African Export-Import Bank (Afreximbank) a rendu un vibrant hommage à son président sortant, le Professeur Benedict Okey Oramah, lors d'une conférence d'adieu organisée au siège de la Banque au Caire. L'événement, placé sous le signe de la reconnaissance et du bilan, a réuni plus de 2 000 invités, parmi lesquels des chefs d'État et anciens dirigeants africains, des responsables gouvernementaux, des capitaines d'industrie, des membres du conseil d'administration et du personnel de la Banque, ainsi que des représentants venus des Caraïbes et de la diaspora africaine.

Dans son discours d'adieu, le Prof. Oramah est revenu sur la philosophie qui a guidé sa décennie à la tête de l'institution : faire du commerce et de l'investissement intra-africains le moteur du développement du continent.

« Notre conviction était que la seule voie viable pour l'émancipation économique de l'Afrique consistait à inverser la stratégie coloniale du "diviser pour régner" et à bâtir un modèle de développement fondé sur nos propres forces », a-t-il déclaré.

Le président sortant a rappelé les progrès majeurs accomplis grâce à cette vision : le lancement de mécanismes financiers innovants, la mise en oeuvre du Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), désormais opérationnel dans 20 pays, ou encore la création du Fonds d'ajustement de la ZLECAf, doté d'un milliard de dollars pour accompagner les États dans la mise en oeuvre du libre-échange africain.

Sous sa direction, le bilan de la Banque est passé de 6 à 44 milliards de dollars entre 2015 et 2025. Afreximbank s'est imposée comme un acteur clé de la transformation économique africaine, soutenant la construction de zones industrielles, de parcs économiques, ainsi que des projets emblématiques comme la raffinerie Dangote au Nigeria.

Parmi ses autres réalisations majeures figurent la création du Salon commercial intra-africain, lancé en 2018, qui a déjà généré plus de 170 milliards de dollars de transactions commerciales et d'investissements, et la mise en place du portail numérique Africa Trade Gateway, facilitant l'accès à l'information économique à travers le continent.

Le Prof. Oramah a également été salué pour son rôle déterminant dans la riposte africaine face à la pandémie de COVID-19. Afreximbank avait alors mobilisé plus de 10 milliards de dollars pour aider les pays du continent à affronter la crise, dont 2 milliards de dollars pour l'achat de vaccins destinés à l'Afrique et à la Caraïbe.

Le Dr George Elombi, président désigné d'Afreximbank, a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, le qualifiant de « dirigeant rare, combinant vision et capacité d'exécution ».

« Sous sa direction, Afreximbank a jeté les bases d'un commerce intra-africain solide et d'un développement industriel durable. Il a transformé les voeux politiques de générations entières en réalisations concrètes », a affirmé Dr Elombi.

À travers ses multiples initiatives, le Prof. Oramah laisse derrière lui une institution renforcée, au coeur de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et du renouveau économique panafricain. Son mandat, marqué par une vision d'autonomie et d'intégration, restera une référence dans l'histoire d'Afreximbank.