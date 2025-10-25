Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La CEI dénonce une fausse publication de « résultats provisoires » avant le scrutin

À la veille de l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre 2025, la Commission électorale indépendante (CEI) a réagi fermement à la diffusion en ligne de prétendus « résultats provisoires par régions ». Dans un communiqué officiel daté du 24 octobre, l'institution a tenu à dissiper toute confusion et à rappeler son rôle exclusif dans la proclamation des résultats électoraux.

Selon la CEI, une plateforme d'information numérique aurait publié, dans la journée du vendredi, des données présentées comme des résultats provisoires issus du scrutin présidentiel. L'institution électorale précise cependant qu'elle « ne s'est mêlée, ni de près ni de loin, à cette publication », soulignant qu'aucun vote n'avait encore eu lieu. La CEI dénonce donc une initiative irresponsable, de nature à semer la confusion dans l'opinion publique à la veille d'un rendez-vous électoral crucial.

Tout en notant que la plateforme incriminée a présenté ses excuses publiques, la CEI invite à cesser toute interprétation malveillante tendant à l'associer à cette désinformation. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 39 du Code électoral, il est strictement interdit à toute personne physique ou morale non habilitée de publier ou de diffuser des estimations de vote ou des résultats de sondage avant la publication officielle des résultats définitifs.

Face à cette situation, la CEI exhorte les médias, la presse en ligne, audiovisuelle et écrite, ainsi que les utilisateurs des réseaux sociaux, à la plus grande vigilance et au respect de la loi électorale. Elle réaffirme être la seule autorité légalement compétente pour communiquer les résultats provisoires issus des bureaux de vote.

Enfin, la Commission électorale indépendante se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée à l'encontre des contrevenants, afin de préserver l'intégrité du processus électoral et de garantir un climat apaisé avant, pendant et après le scrutin du 25 octobre 2025.

Abidjan.net présente ses excuses après un incident technique sur sa plateforme électorale

À la suite de la publication intempestive de données présentées à tort comme des « résultats provisoires par régions » de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le site d'information Abidjan.net a présenté ses excuses officielles à ses lecteurs et partenaires. Dans un communiqué daté du 24 octobre, la plateforme évoque un incident technique survenu lors des opérations de mise à jour de son espace numérique dédié au suivi du scrutin.

Selon les précisions d'Abidjan.net, le dysfonctionnement s'est produit pendant les essais internes de la plateforme, entraînant l'affichage momentané de données sur la page d'accueil du site. L'équipe technique assure qu'il s'agissait d'un test préparatoire et non de résultats électoraux. « Le scrutin n'ayant pas encore eu lieu, les données ainsi affichées ne constituent en aucun cas des résultats réels ou officiels », souligne le communiqué, qui insiste sur le caractère purement accidentel de l'incident.

Dès la détection de l'erreur, la direction générale et les équipes techniques ont immédiatement identifié et corrigé le problème. Des mesures supplémentaires de sécurisation et de contrôle qualité ont également été engagées afin d'éviter toute répétition d'un tel incident à l'avenir.

Abidjan.net a exprimé ses plus sincères excuses à ses lecteurs, partenaires et à l'opinion publique pour la confusion occasionnée, tout en réaffirmant son engagement à fournir une information rigoureuse, indépendante et vérifiée, notamment dans le cadre du processus électoral.

La plateforme, partenaire historique de la Commission électorale indépendante (CEI) pour la diffusion des résultats, assure que son dispositif numérique sera pleinement opérationnel et conforme aux standards techniques le jour du scrutin. Elle rappelle qu'elle ne publiera les résultats qu'à partir des communiqués officiels de la CEI, seule habilitée à proclamer les résultats provisoires issus des bureaux de vote.

Par cette mise au point, Abidjan.net entend rétablir la confiance du public et contribuer, aux côtés des institutions compétentes, à un processus électoral transparent et apaisé en Côte d'Ivoire.