Cote d'Ivoire: Plus de 8 millions d'électeurs appelés à élire le président

Abidjan — Plus de 8,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes en Côte d'Ivoire demain, 25 octobre, pour élire le nouveau Président de la République.

Cinq candidats sont en lice, mais l'exclusion de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam (voir Fides 4/10/2025) ainsi que la quatrième candidature du chef de l'État sortant Alassane Ouattara suscitent la polémique. Les quatre autres candidats sont Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce, qui se présente comme le candidat d'une coalition de partis d'opposition, le Congrès Démocratique (CODE) ; Ahoua Don Mello, ancien allié de Gbagbo ; l'ex-épouse de ce dernier, Simone Ehivet Gbagbo, candidate du parti qu'elle a fondé, le Mouvement des Hénérations Capables (MGC) ; et enfin Henriette Lagou Adjoua, autre ancienne alliée de Gbagbo.

La campagne électorale, qui s'est terminée hier, 23 octobre, a été marquée par quelques tensions, qui n'ont toutefois pas débouché sur des violences particulièrement graves, à l'exception de l'attaque des bureaux de la Commission électorale indépendante (CEI) à Yamoussoukro dans la nuit du 20 octobre. En l'espace de deux jours, la CEI a trouvé un nouveau siège, garantissant que le scrutin pourra se dérouler à la date prévue.

À l'approche du scrutin, la Conférence épiscopale de Côte d'Ivoire avait organisé une série de rencontres publiques sur certaines questions d'intérêt national telles que « la dimension ethno-religieuse des élections présidentielles » ; « quel modèle économique adopter pour promouvoir la croissance sociale et économique du pays » ; « la souveraineté politique et monétaire de la Côte d'Ivoire » ; « le rétablissement de la paix et de la fraternité dans un pays fragmenté ».