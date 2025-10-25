Afrique: Air Sénégal devient le transporteur et sponsor officiel des JOJ Dakar 2026

Dakar — La compagnie nationale Air Sénégal est devenue le transporteur et sponsor officiel des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, à la suite d'un accord conclu dans ce sens par les deux parties, a appris l'APS du comité d'organisation de cette rencontre internationale sportive.

L'accord de partenariat a été signé par le coordonnateur général dudit comité, Ibrahima Wade, et le directeur général adjoint d'Air Sénégal, Farba Diouf.

L'accord "consacre une nouvelle étape de l'engagement de la compagnie nationale à accompagner les grandes initiatives porteuses de prestige pour le Sénégal et d'excellence pour le continent africain sur la scène mondiale", affirme un communiqué reçu de l'instance dirigée par M. Wade.

Par cette collaboration, Air Sénégal manifeste sa volonté de "contribuer à la réussite du premier évènement olympique organisé en Afrique", en offrant au comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 des "services liés à son domaine d'expertise, en incarnant l'excellence, la fiabilité et l'hospitalité sénégalaise".

La compagnie aérienne veut "faire de ce partenariat une vitrine du savoir-faire sénégalais et un levier de promotion du Sénégal comme hub aérien et destination phare du continent", ajoute le communiqué.

Le comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 estime, en ce qui le concerne, que "ce partenariat illustre la mobilisation des grandes institutions nationales autour d'un même objectif : accueillir le monde à Dakar et offrir aux jeunes athlètes africains et internationaux une expérience inoubliable".

"Ce rapprochement entre Dakar 2026 et Air Sénégal scelle une alliance forte entre deux symboles de modernité et de rayonnement africain", qui souhaitent "faire des JOJ 2026 un moment d'inspiration, de partage et d'excellence", est-il écrit dans le communiqué.