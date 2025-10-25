Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Air Sénégal devient sponsor officiel

25 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

À un an du premier événement olympique organisé sur le continent africain, la compagnie nationale Air Sénégal a signé, ce vendredi 24 octobre 2025 à Dakar, un partenariat stratégique avec le Comité d'organisation de ce rendez-vous sportif international.

La compagnie devient ainsi transporteur aérien officiel et sponsor officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

La cérémonie de signature s'est tenue en présence de M. Ibrahima Wade, coordonnateur général du Cojoj Dakar 2026, et de M. Farba Diouf, directeur général adjoint d'Air Sénégal. L'accord s'inscrit dans une vision partagée de rayonnement international et marque une nouvelle étape dans l'engagement de la compagnie à accompagner les grandes initiatives porteuses de prestige pour le Sénégal.

En rejoignant la famille des sponsors de Dakar 2026, Air Sénégal ambitionne de contribuer à la réussite du premier événement olympique organisé en Afrique, en mettant à disposition son savoir-faire et ses services pour garantir excellence, fiabilité et hospitalité sénégalaise.

Ce partenariat symbolise également la volonté de la compagnie nationale de promouvoir le Sénégal comme hub aérien de référence et de renforcer sa position d'acteur clé du développement aérien et touristique du continent.

