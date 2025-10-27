Cote d'Ivoire: Présidentielle - À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire

La présidentielle ivoirienne s'est déroulée, samedi dernier, dans un calme relatif, sans ferveur ni enjeu, avec des allures de formalité administrative destinée à reconduire le président sortant, Alassane Ouattara.

Sur les huit millions d'électeurs appelés à s'exprimer, beaucoup ont préféré vaquer à d'autres occupations, invoquant le boycott prôné par certains partis de l'opposition, la délocalisation tardive de nombreux bureaux de vote, mais aussi et surtout la certitude d'un résultat connu d'avance. Ce scrutin censé consacrer la vitalité démocratique de la Côte d'Ivoire, s'est donc finalement soldé par un taux de participation modéré, de l'aveu même de la Commission électorale indépendante (CEI).

La seule satisfaction que l'on peut tirer de ce scrutin, est le déroulement dans un calme relatif des opérations de vote

Selon les estimations qui ont valeur de résultats provisoires, c'est sans surprise Alassane Ouattara qui caracole en tête du classement, avec un score sans appel qui aurait pu faire pâlir l'ancien président autoritaire du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaîev. L'honneur du natif de Dimbokro est donc sauf, certes, mais derrière cette démonstration de force, plane une question dérangeante : que vaut une victoire sans véritable adversité, et sans la participation importante d'un peuple dont l'adhésion seule confère la légitimité populaire ?

Pas grand-chose pour ainsi dire, et la seule satisfaction que l'on peut tirer de ce scrutin, est le déroulement dans un calme relatif des opérations de vote, même si on a malheureusement enregistré des morts et des blessés suite aux interventions sporadiques des milliers d'éléments des forces de défense et de sécurité déployés à travers le pays pour contenir la colère de quelques irréductibles opposés à la candidature d'Alassane Ouattara.

Cette victoire n'a pas seulement été entachée par des violences, elle a été aussi assombrie par le manque de candidats de poids pour tenir la dragée haute à celui qui est considéré à juste titre comme le grandissime favori, Alassane Ouattara, en l'occurrence. Ceux qui pouvaient relativement pousser ce dernier dans les cordes ont été, à tort ou à raison, écartés par la Commission électorale indépendante.

Le plus emblématique des recalés, Laurent Gbagbo, a, d'ores et déjà, annoncé son retrait définitif de toute compétition électorale après les législatives de décembre prochain, laissant derrière lui un souvenir impérissable à ses compatriotes pour avoir insufflé, dès le début des années 90, le droit de penser autrement dans un paysage politique jusqu'alors monolithique en Côte d'Ivoire. L'autre poids lourd de l'opposition, Tidjane Thiam, leader du PDCI-RDA et incarnation d'un espoir de renouveau politique dans un landerneau ivoirien essoufflé par les mêmes refrains depuis des décennies, aurait pu constituer, lui aussi, un véritable souci pour Ouattara.

Hélas, à force de calculs et de rétropédalages, il a, pour ainsi dire, ruiné l'image d'homme de rigueur et de vision qu'il a construite, et risque de se rendre à l'évidence, après ce scrutin, que le plus grand naufrage n'est pas celui des urnes ou de l'inéligibilité, mais celui de la confiance perdue de ses militants.

Ignorer toutes les frustrations qui viennent de gronder dans le silence des urnes, serait une faute politique grave

Tout compte fait, Alassane Ouattara peut se frotter les mains après cette course en solitaire sur une piste vidée de ses challengers les plus redoutables. Mais il aurait tort de fanfaronner, car chacun sait, lui en premier, qu'il a triomphé sans gloire ni panache, au terme d'une élection sans péril ni suspense.

Et en homme politique chevronné, il sait sans doute que gouverner un pays ne consiste pas seulement à additionner des suffrages ou à battre ses adversaires à plate couture, mais à reconstruire le lien avec l'ensemble de la Nation, et à rassembler les coeurs et les esprits autour d'un même destin. Ignorer toutes les frustrations qui viennent de gronder dans le silence des urnes, révélant le malaise d'une partie notable du peuple, serait une faute politique grave, dont le coût, tôt ou tard, pourrait s'avérer extrêmement lourd.

Espérons que le président en passe d'être réélu, si ce n'est déjà fait au moment où vous lisez ces lignes, entendra tous ces murmures et agira en conséquence, afin d'apaiser les tensions sociales qui pourraient nourrir une opposition souterraine, plus radicale et plus difficile à contenir, dont la Côte d'Ivoire n'a nullement besoin, alors qu'elle s'est remise économiquement sur orbite, après plusieurs années de crise politique.