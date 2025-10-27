Cote d'Ivoire: Présidentielle - La CEI poursuit le dépouillement par département, en attendant les résultats définitifs

La Côte d'Ivoire reste dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle, au lendemain du scrutin. Alors que la Commission électorale indépendante a commencé dimanche 26 octobre à égrener les résultats du premier tour de la présidentielle de samedi, les résultats complets devraient être proclamés lundi 27 octobre. L'organe poursuit la publication département par département et laisse entrevoir la tendance entre les cinq candidats en lice : le président sortant Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon, Simone Ehivet, Henriette Lagou et Ahou Don Mello.

Devant un nuage de caméras, le porte-parole de la Commission électorale indépendante (CÉI) a égrené les résultats de plusieurs départements. Ces résultats partiels ont été retransmis jusque très tard dans la nuit, sur la RTI, la chaîne officielle. Ils donnent Alassane Ouattara en tête de toutes les circonscriptions dont les résultats sont disponibles, lui offrant une autoroute vers son quatrième mandat. Le président sortant recueille des scores importants dans le Nord : 99,7 % à Kani, 99,68 % dans son fief de Kong, 98,1 % à Ferkessedougou, rapporte notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne.

Le tout avec un taux de participation qui dépasse les 96 % dans ces localités et des scores loin devant les quatre autres candidats.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alors que la compilation des résultats se poursuit, Jean-Louis Billon a concédé sa défaite et félicité son challenger. Ce responsable politique s'est toutefois inquiété « du très faible taux de participation, particulièrement dans certaines régions ».

Car si le Nord affiche des taux de participation tout soviétiques, ce n'est pas le cas partout, rapporte notre envoyé spécial à Abidjan, Pierre Pinto. Dans la commune huppée de Cocody, à Abidjan, à peine plus de 20 % des électeurs se sont déplacés et Alassane Ouattara y a récolté 67 % des voix. Participation estimée à 92 % à Dabakala : Jean Louis Billon y est pourtant député et ne récolte lui qu'à peine 5 % des suffrages. Dans la soirée, ce dernier a d'ailleurs publiquement félicité le président sortant « pour sa réélection ».

Le scrutin a aussi été marqué par l'absence des deux principaux leaders de l'opposition Laurent Gbagbo et Tidjiane Thiam, écartés de la course, qui n'ont pas donné de consigne de vote. Le Front commun, qui regroupe leurs deux partis, le PPA-CI et le PDCI a d'ailleurs publié un communiqué dans la nuit. « Le peuple n'a pas voté, Le peuple a été volé », dit le texte qui qualifie le scrutin de « mascarade électorale » et dénonce « un braquage électoral méthodiquement organisé ».

Ibrahime Kuibiert Coulibaly, le président de la CÉI avait estimé samedi soir que la participation globale avoisinerait les 50 %.