Les Camerounais retiennent leur souffle à l'annonce, ce jour 27 octobre 2025, des résultats définitifs de la présidentielle du 12 octobre dernier. Et pour cause : plusieurs régions du pays avaient déjà été secouées par des violences au lendemain du scrutin.

Et la tension reste encore vive dans le pays où la moindre étincelle peut mettre le feu à la poudre. C'est donc dans ce climat de haute tension que le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à proclamer les résultats définitifs, donnera le nom du vainqueur du scrutin qui semble connu d'avance. En tout cas, sauf cataclysme, le président sortant, Paul Biya, succèdera à lui-même pour un 8e mandat.

Certes, son ancien ministre devenu opposant, Issa Tchiroma Bakary, s'était proclamé vainqueur au lendemain des votes, mais l'on voit mal comment le Conseil constitutionnel pourrait donner des résultats contraires à ceux de la Commission de recensement général des votes, déclarant Paul Biya réélu avec 53,66% des suffrages exprimés et un peu plus de 35% pour son principal challenger. Autant dire que le matango* est tiré, mais Tchiroma acceptera-t-il de le boire ? Rien n'est moins sûr. Ce d'autant que l'opposant continue de ruer dans les brancards en appelant ses ouailles à descendre dans la rue.

Mais quid de son sort s'il continue de revendiquer, à cor et à cri, la victoire. Subira-t-il le même sort que l'opposant Maurice Kamto qui avait été assigné à résidence surveillée après qu'il a revendiqué la victoire au sortir du scrutin présidentiel de 2018 ? On attend de voir. Mais une chose est certaine : Papy Biya n'entend pas faire de quartier à ses opposants.

Le vieux lion ne fait plus l'unanimité au sein de sa faune politique

A preuve, quelques lieutenants de Issa Tchiroma Bakary ont déjà été alpagués et tout laisse croire que ce dernier qui est devenu le poil à gratter du régime Biya, n'y échappera pas non plus. Mais le régime Biya franchira-t-il le Rubicon en le jetant en prison avec tout ce que cela pourrait entraîner comme conséquences ? Les jours à venir nous situeront. En tout cas, et c'est un euphémisme de le dire, le Cameroun est au bord d'une crise post-électorale.

Si le Conseil constitutionnel taxé à tort ou à raison d'être inféodé au pouvoir, joue la montre dans la publication des résultats définitifs, (certains pensant même que le pouvoir est en train de fabriquer ses résultats), sans nul doute, ce Conseil est conscient que sa décision pourrait provoquer le chaos dans ce pays de l'Afrique centrale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le camp Biya, contrairement aux précédentes joutes électorales, est loin, cette fois-ci, d'être serein.

Les voix dissonantes au sein du régime, aussi bien du côté de l'Armée que de celui des acteurs politiques, achèvent de convaincre que le Vieux lion ne fait plus l'unanimité au sein de sa faune politique. Mais pouvait-il en être autrement quand on sait que nombreux sont les Camerounais qui aspirent au changement ? Et plutôt que de comprendre cette soif d'alternance de son peuple et faire valoir ses droits à la retraite, Papy Biya préfère user de tous les stratagèmes pour se maintenir au pouvoir.

A 92 ans et après 42 ans de règne sans partage, que peut encore apporter le natif de Mvomeka'a qu'il n'ait déjà fait au Cameroun ? Avec sa victoire qui se profile à l'horizon, Biya peut continuer de nourrir son rêve de mourir au pouvoir. Car, tout porte à croire que l'homme ne s'imagine pas une autre vie en dehors du pouvoir.

*Vin local au Cameroun*