Afrique: Afreximbank - Le Camerounais Dr George Elombi prend les rênes de la Banque africaine du commerce

Le Dr George Elombi a officiellement prêté serment len tant que quatrième président et président du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), marquant une nouvelle étape dans l'histoire de cette institution financière panafricaine.

La conférence d'adieu, intitulée « des décennies d'impact, piliers d'un avenir prospère » en hommage au leadership visionnaire du professeur Benedict Oramah, président et président du conseil d'administration sortant d'Afreximbank qui a démarré le vendredi 24 octobre 2025, à l'hôtel St. Regis, New Administrative Capital, au Caire en Egypte, marque également la prise des rênes de l'institution par Dr George Elombi.

Ce cadre camerounais, reconnu pour sa rigueur et sa longue expérience, succède au Professeur Benedict Oramah, qui a dirigé la Banque depuis 2015.

Entré à Afreximbank en 1996, le Dr Elombi a gravi progressivement les échelons pour occuper le poste de vice-président exécutif chargé de la Gouvernance, des Services juridiques et corporatifs. Son parcours exceptionnel au sein de la Banque témoigne d'une maîtrise approfondie de son fonctionnement, mais aussi d'un engagement constant en faveur du développement du commerce intra-africain.

En près de trois décennies de service, le nouveau président a joué un rôle central dans la structuration institutionnelle et juridique du Groupe Afreximbank, contribuant à renforcer sa base financière et à étendre sa présence sur le continent. Il a notamment participé activement à la conception des cadres réglementaires qui ont permis à la Banque d'accroître sa capacité de financement et d'appuyer les pays africains lors des crises économiques et sanitaires, notamment pendant la pandémie de COVID-19.

Sous la direction du Dr Elombi, Afreximbank entend poursuivre sa mission de promotion du commerce et de l'intégration économique africaine, tout en consolidant sa position d'acteur majeur dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Sa nomination, saluée par de nombreux observateurs, symbolise la continuité et la stabilité au sein d'une institution devenue essentielle pour le financement du développement africain. Elle marque également une fierté pour le Cameroun et pour l'Afrique centrale, qui voient l'un de leurs fils accéder à la tête d'une banque panafricaine de référence.

Avec cette passation, Afreximbank s'engage dans une nouvelle ère de leadership, sous la houlette d'un dirigeant expérimenté, visionnaire et profondément attaché à la transformation économique du continent africain.