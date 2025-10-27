Afrique: Afreximbank - Le Camerounais Dr George Elombi prend les rênes de la Banque africaine du commerce

26 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Dr George Elombi a officiellement prêté serment len tant que quatrième président et président du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), marquant une nouvelle étape dans l'histoire de cette institution financière panafricaine.

La conférence d'adieu, intitulée « des décennies d'impact, piliers d'un avenir prospère » en hommage au leadership visionnaire du professeur Benedict Oramah, président et président du conseil d'administration sortant d'Afreximbank qui a démarré le vendredi 24 octobre 2025, à l'hôtel St. Regis, New Administrative Capital, au Caire en Egypte, marque également la prise des rênes de l'institution par Dr George Elombi.

Ce cadre camerounais, reconnu pour sa rigueur et sa longue expérience, succède au Professeur Benedict Oramah, qui a dirigé la Banque depuis 2015.

Entré à Afreximbank en 1996, le Dr Elombi a gravi progressivement les échelons pour occuper le poste de vice-président exécutif chargé de la Gouvernance, des Services juridiques et corporatifs. Son parcours exceptionnel au sein de la Banque témoigne d'une maîtrise approfondie de son fonctionnement, mais aussi d'un engagement constant en faveur du développement du commerce intra-africain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En près de trois décennies de service, le nouveau président a joué un rôle central dans la structuration institutionnelle et juridique du Groupe Afreximbank, contribuant à renforcer sa base financière et à étendre sa présence sur le continent. Il a notamment participé activement à la conception des cadres réglementaires qui ont permis à la Banque d'accroître sa capacité de financement et d'appuyer les pays africains lors des crises économiques et sanitaires, notamment pendant la pandémie de COVID-19.

Sous la direction du Dr Elombi, Afreximbank entend poursuivre sa mission de promotion du commerce et de l'intégration économique africaine, tout en consolidant sa position d'acteur majeur dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Sa nomination, saluée par de nombreux observateurs, symbolise la continuité et la stabilité au sein d'une institution devenue essentielle pour le financement du développement africain. Elle marque également une fierté pour le Cameroun et pour l'Afrique centrale, qui voient l'un de leurs fils accéder à la tête d'une banque panafricaine de référence.

Avec cette passation, Afreximbank s'engage dans une nouvelle ère de leadership, sous la houlette d'un dirigeant expérimenté, visionnaire et profondément attaché à la transformation économique du continent africain.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.