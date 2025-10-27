Afrique: Le Serment de la Rupture : George Elombi prend les rênes d'Afreximbank et sonne la fin de l'exportation brute

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a officiellement ouvert son nouveau chapitre avec l'investiture du Dr. George Elombi au poste de Président. La cérémonie, qui entérine le transfert de leadership après la décennie historique du Professeur Benedict Oramah, a été un forum d'engagement stratégique. Le nouveau Président a dévoilé une stratégie de rupture radicale visant à rompre définitivement avec la dépendance économique du continent.

Un leadership validé et le serment de la continuité

La cérémonie d'investiture a été dirigée par Wale Edun, Ministre des Finances du Nigeria. Ce dernier a d'emblée exprimé sa satisfaction : « Je suis heureux, tout particulièrement heureux d'être ici en personne pour participer à cette investiture très importante et historique. » S'adressant au nouveau président, M. Edun a souligné le moment charnière : « Votre désignation représente une continuité, mais représente également un renouveau, une transition sans heurts sur les fondements solides posés par vos prédécesseurs. » Il a rappelé que l'événement survient à un moment où « le destin de l'Afrique est écrit à travers la résilience et l'innovation », insistant sur le fait que le rôle du Dr. Elombi est de « diriger cette vision, une vision d'une Afrique prospère, intégrée et qui compte sur elle-même ».

L'Union africaine, représentée par Selma Haddadi, Vice-Présidente de la Commission, a salué l'honneur d'avoir participé à cette « transition sans accroc ». « Nous nous félicitons d'être à vos côtés en ce moment où nous marquons un pas important dans l'histoire d'Afreximbank… Nous nous rendons compte que nous sommes une seule Afrique », a-t-elle déclaré, ajoutant que ce moment est une « célébration de notre avenir et mission partagée ».

Le Dr. Elombi a également salué le Ministre des Finances du Cameroun, Louis Paul Motaze, qui a livré un message fort sur la signification de cette nomination pour l'Afrique. « En tant que Camerounais, sachant que vous êtes un fin produit du système éducatif camerounais, nous avons un sentiment de fierté légitime », a déclaré le Ministre. Il a ajouté que cette élection « symbolise l'excellence africaine… celle d'une Afrique qui a un avenir porteur. Cela envoie un message d'espoir à notre jeunesse » et montre qu'à travers le travail, « l'Afrique peut produire des leaders qui vont transformer son avenir. »

Le soutien unanime du secteur privé et de la diaspora

Aliko Dangote, le capitaine d'industrie, a été l'un des premiers à témoigner son soutien, reconnaissant le rôle essentiel du Dr. Elombi dans l'histoire de la Banque. « L'année prochaine marquera votre 30e année de service que vous portez au continent », a-t-il rappelé, soulignant le rôle du nouveau Président dans la croissance de la Banque, dont le chiffre d'affaires a accru « de plus de huit fois ». M. Dangote a affirmé : « Monsieur le Président élu, vous faites partie de cette histoire marquée par la réussite d'Afreximbank. »

L'appui est également venu de la Communauté des Caraïbes. Monsieur le Premier Ministre, Terrance Drew, a souligné la portée globale de la Banque : « Monsieur le Président, je sais que vous succédez à un homme qui a rendu possible beaucoup de ce qui semblait être impossible. Il a relié l'Afrique et les Caraïbes de façon concrète » Il a conclu en promettant l'appui des dirigeants caribéens.

La philosophie du possible et l'ambition de la prochaine décennie

Le Dr. Elombi a répondu à ces marques de confiance en ancrant son mandat dans la philosophie de l'autonomie africaine. Après avoir évoqué Mansa Musa, symbole que l'Afrique « n'a jamais été pauvre », il a précisé l'objectif de son mandat, notamment pour « servir cette jeunesse qui va grandissant » et « arrêter cette fuite de cerveaux » du continent.

L'objectif de financement pour le continent a été réévalué agressivement. Alors que le programme initial visait 265 milliards de dollars, le Président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, a lancé un défi : « Il nous a poussés à lever 350 milliards de dollars de plus ! » Le nouveau Président s'est engagé à mobiliser ces fonds pour « transformer le commerce et l'infrastructure commerciale du continent ».

Les trois ruptures stratégiques de la « nouvelle ambition »

La stratégie du Dr. Elombi, baptisée « Nouvelle Ambition », s'articule autour de piliers majeurs promettant de redéfinir les pratiques commerciales du continent. Le point de rupture le plus significatif est l'engagement sans appel de mettre fin à l'ère de l'exportation brute : « L'Afreximbank n'est plus intéressée par l'exportation des matières premières africaines. » La priorité absolue est désormais donnée à l'ajout de valeur et à la transformation des minéraux stratégiques (lithium, bauxite, etc.) sur le sol africain, une ambition qui se matérialisera par la création d'une nouvelle fenêtre de financement à fort impact dédiée aux produits finis et semi-finis.

Parallèlement, la Banque entend consolider l'intégration commerciale en annonçant l'ouverture de la réflexion, en consultation avec les gouverneurs de banques centrales, sur la « création d'une monnaie numérique africaine » et de monnaies stables continentales.

Enfin, l'ambition d'Afreximbank s'étend au-delà du continent par la mobilisation du capital de la Diaspora : le Président s'est engagé à intensifier les liens pour capter le « capital panafricain global », notamment par la création de fonds souverains pour financer des projets en Afrique et dans les Caraïbes, tout en renforçant la coopération avec la Banque africaine de développement (BAD) et l'Union africaine.

Le Dr. George Elombi a pris le serment avec le soutien de tout le continent. Son mandat est placé sous le signe de l'audace et de l'autonomie économique totale, avec l'objectif d'assurer que les réalisations de la prochaine décennie « feront paraître ordinaires » celles des 10 dernières années.