Cote d'Ivoire: Les premiers résultats donnent le président sortant largement en tête

ChatGPT a dit : Affiche de campagne du RHDP d’Alassane Ouattara à Cocody, Abidjan (Côte d’Ivoire), aperçue le 11 octobre 2025.

Les résultats finaux de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire sont attendus ce lundi. Selon les premiers chiffres publiés, le président sortant se dirige vers un quatrième mandat.

Le scrutin, organisé le samedi 25 octobre 2025, a mobilisé près de neuf millions d’électeurs. Tout au long de la journée et de la soirée, la Commission électorale indépendante (CEI) a communiqué les résultats département par département, ainsi que pour le district d’Abidjan et la capitale politique Yamoussoukro. L’annonce officielle du vainqueur est prévue en début d’après-midi.

Les médias nationaux comme internationaux ont suivi de près un scrutin qui s’est déroulé dans un climat de calme absolu. Dans le Nord, région majoritairement malinké, le président sortant a enregistré des scores très élevés : 98,44 % à Séguela, 99,7 % à Kani, 98,1 % à Ferkessédougou, 97,8 % à Sinématiali ou encore 99 % dans son fief de Kong, avec des taux de participation proches de 100 % dans ces zones rurales.

Dans le Sud et l’Ouest, la participation a été nettement plus faible, plusieurs bureaux de vote étant restés peu fréquentés. À Abidjan, dans la commune de Cocody, moins de 20 % des électeurs se sont déplacés, mais le président sortant y arrive également en tête avec 68 % des suffrages.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L’un des quatre autres candidats, Jean-Louis Billon, a reconnu la victoire annoncée du chef de l’État et lui a adressé ses félicitations. Il a salué « un climat globalement apaisé » tout en soulignant « un très faible taux de participation, notamment dans certaines régions ».

Le taux de participation national officiel n’a pas encore été communiqué, mais le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a estimé samedi soir qu’il devrait « avoisiner les 50 % ».

Selon Jeune Afrique, l’absence des deux principaux opposants, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, ainsi que la faible mobilisation des électeurs, ont largement contribué aux résultats particulièrement favorables au président sortant.