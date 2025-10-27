Cote d'Ivoire: Présidentielle - Alassane Ouattara très large vainqueur, selon les résultats provisoires

Alassane Ouattara, qui dirige la Côte d'Ivoire depuis 2011, est donné très large vainqueur de la présidentielle du 25 octobre 2025 avec 89,77 % des voix, selon des résultats globaux provisoires communiqués par la Commission électorale indépendante (CEI) ce 27 octobre. Le Conseil constitutionnel prononcera les résultats définitifs après une période de contentieux électoral.

« Alassane Ouattara, 89,77 % ! » Et le président de la Commission électorale indépendante (CEI) annonça « le coup KO » du chef de l'Etat au premier tour de la présidentielle ivoirienne 2025. Même s'il s'agit encore de résultats non-définitifs, celui qui dirige la Côte d'Ivoire depuis 2011 fonce vers un quatrième mandat à la tête du pays, après ses réélections en 2015 et en 2020. Ce lundi, la CEI a en effet indiqué qu'Alassane Ouattara, 83 ans, devance très largement ses quatre adversaires : Simone Ehivet du Mouvement des générations capables (2,42%), Jean-Louis Billon du Congrès démocratique (3,09 %), l'indépendant Ahoua Don Mello (1,97 %), et Henriette Lagou du Groupement des partis politiques pour la paix (1,15%).

Un peu plus tôt, dimanche soir, Jean-Louis Billon avait déjà adressé à Alassane Ouattara « [s]es félicitations pour sa réélection », tout en affirmant que « le processus n'a pas été exempt d'irrégularités » et pointant « un très faible taux de participation, particulièrement dans certaines régions ».

Très largement en tête dans toutes les circonscriptions

Par rapport à la précédente présidentielle, en 2020, Alassane Ouattara fait légèrement moins bien qu'en 2020 (95,31% il y a cinq ans) et mieux qu'en 2015 (83,66%). Ses scores frôlent les 100% dans plusieurs départements du nord du pays, comme celui de Kani (99,68% des voix avec 99,08% de participation). Et il est arrivé très largement en tête dans absolument toutes les circonscriptions (départements, communes, centres de vote à l'étranger).

Le taux de participation, lui, reste à peu près stable, selon ces chiffres officiels - 50,10% contre 53,90% en 2020 et 52,86% en 2015 - avec des scores parfois très faibles selon les zones géographiques, comme dans le département de Gagnoa (20,68%) ou des communes d'Abidjan telles que Cocody (19,24%).

Place désormais au Conseil constitutionnel, seul juge du scrutin, et à une période de contentieux électoral. C'est à l'issue de celle-ci que la juridiction prononcera les résultats définitifs de cette septième présidentielle depuis l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire.

Le Front commun exige « de nouvelles élections crédibles »

Samedi, si l'élection s'est déroulée globalement dans le calme, des incidents ont été signalés dans 2% des lieux de vote, soit environ 200 endroits, selon un bilan des forces de l'ordre transmis à l'Agence France-Presse. Au total, dix personnes sont mortes depuis mi-octobre en marge du processus électoral, dont six avant le scrutin selon le Conseil national des droits de l'homme (CNDH). Lundi matin, le candidat Ahoua Don Mello a déploré des « atrocités commises à Nahio », dans le département du Haut-Sassandra (centre-ouest), où deux personnes ont été tuées. En Côte d'Ivoire, les présidentielles ont souvent été des moments de tensions pouvant dégénérer en violences, notamment lors de la crise post-électorale de 2010-2011 ayant fait environ 3 000 morts.

Les deux principaux leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) et Tidjiane Thiam du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), étaient les deux grands absents de cette présidentielle 2025. Leurs candidatures avaient été recalées par le Conseil constitutionnel.

Dans un communiqué, dimanche soir, la plateforme commune au PPA-CI et au PDCI-RDA, le Front commun, a exigé « l'organisation de nouvelles élections crédibles, transparentes, inclusives et strictement conformes à la Constitution », dénonçant une « mascarade électorale » et un « coup d'Etat civil ».

Présidentielle en Côte d'Ivoire 2025 : des observateurs saluent globalement le déroulement du scrutin Ces dimanche et lundi, plusieurs missions d'observation électorale (MOE) ont présenté leurs premières constatations au sujet du déroulement du scrutin du 25 octobre 2025. Parmi elles, le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) qui revendique 2350 observateurs déployés dans les 31 régions du pays et les districts autonomes d'Abidjan et Yamoussoukro. « Le scrutin s'est globalement déroulé dans un climat serein, propice au respect des droits de l'homme », affirme le CNDH, recommandant aux candidats « de recourir uniquement aux voies légales de contestation devant les organes compétents ».

De son côté, le Consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire (Coscel-CI) - 60 observateurs sur le terrain et trois faisant de la veille numérique - pointe « une prolifération de fausses informations construites pour manipuler l'opinion » et encourage par ailleurs les partis et les candidats à « former leurs militants et sympathisants à la culture démocratique et à la non-violence ». La Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD), elle, donnant un satisfecit aux autorités ivoiriennes, a appelé la Communauté internationale à « continuer à soutenir la République de Côte d'Ivoire dans ses efforts de renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit ».