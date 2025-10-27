Afrique: Afreximbank - Dix ans de transformation financière africaine sous l'ère Oramah

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a célébré la fin du mandat du Professeur Benedict Okey Oramah, président sortant de l'institution, lors d'une conférence d'envergure organisée au Caire. Cet événement, qui a réuni plus de 2 000 invités, a mis en lumière dix années de profondes mutations dans le financement du commerce intra-africain et la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Sous la direction du Professeur Oramah, Afreximbank est passée d'un bilan de 6 milliards à près de 44 milliards de dollars US entre 2015 et 2025 soit une croissance de près de huit fois. Cette performance s'est accompagnée du lancement de multiples instruments financiers et programmes structurants destinés à accélérer le commerce et l'industrialisation du continent.

Le dirigeant sortant a rappelé que sa vision reposait sur une conviction : « le moteur du développement africain doit être alimenté de l'intérieur », rompant ainsi avec les logiques de dépendance héritées de la période coloniale. Cette philosophie a conduit Afreximbank à promouvoir une stratégie d'autonomie financière africaine à travers la création d'outils concrets de souveraineté économique.

Des instruments structurants pour la Zlecaf et la résilience économique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les initiatives majeures, le Système panafricain de paiement et de règlement (Papss), soutenu par une facilité de 3 milliards de dollars, permet désormais à 20 pays africains d'effectuer des échanges commerciaux dans leurs monnaies locales.

De plus, le Fonds d'ajustement de la Zlecaf, doté d'un engagement d'un milliard de dollars d'Afreximbank, aide les États membres à s'adapter progressivement au nouveau régime commercial issu de la zone de libre-échange.

Dans le même esprit, la banque a lancé le Régime africain de garantie de transit collaboratif, appuyé sur une enveloppe de 1 milliard de dollars de garanties, pour fluidifier la circulation des marchandises aux frontières.

Une approche intégrée du développement industriel

Afreximbank a également investi dans la mise en place de zones économiques spéciales et de parcs industriels, notamment avec la participation au financement de la raffinerie et du complexe pétrochimique Dangote au Nigeria, symbole de la montée en puissance de l'industrie africaine.

Dans le domaine normatif, la banque a contribué à l'harmonisation de 500 normes africaines dans des secteurs clés (pharmaceutique, automobile, agricole ou encore textile) via la création de centres d'essais et de certification à travers le continent.

Par ailleurs, la Foire commerciale intra-africaine (Iatf), organisée tous les deux ans depuis 2018, a généré plus de 170 milliards de dollars en accords commerciaux et investissements, attirant plus de 180 000 participants.

Des réponses africaines aux crises mondiales

Pendant la pandémie de Covid-19, Afreximbank a mobilisé plus de 10 milliards de dollars pour soutenir les économies africaines, et 2 milliards supplémentaires pour l'achat de vaccins destinés à l'Afrique et aux Caraïbes.

Sous la présidence de Oramah, la banque a aussi initié la Société africaine de commerce et de distribution (Atdc), destinée à résoudre les défis logistiques du commerce transfrontalier, et lancé la plateforme numérique Africa Trade Gateway pour faciliter l'accès à l'information et aux opportunités d'affaires.

Un héritage salué par ses pairs

Le nouveau président de Afreximbank, Dr George Elombi, a salué en son prédécesseur un dirigeant « parmi les 0,8 % dans le monde qui allient vision et capacité d'exécution ». Selon lui, le mandat du Professeur Oramah a transformé « des décennies de vœux politiques en résultats concrets », positionnant désormais Afreximbank comme acteur central du développement et de l'intégration économique africaine.

Un pont entre l'Afrique, la diaspora et les Caraïbes

Au-delà de la finance, Afreximbank a œuvré au rapprochement entre l'Afrique et la diaspora, notamment à travers la coopération avec la Caricom et le lancement de projets dans le domaine de la santé avec les Centres médicaux d'excellence africains.

Avec le départ du Professeur Oramah, Afreximbank s'apprête à ouvrir une nouvelle ère. Mais son héritage est déjà tangible : un réseau bancaire continental renforcé, des mécanismes financiers innovants, et une institution devenue le pilier de la mise en oeuvre effective de la Zlecaf et de la souveraineté économique africaine.