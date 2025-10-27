La Banque africaine de développement lance une initiative de renforcement des capacités pour améliorer le commerce en Afrique de l'Est

La Banque africaine de développement s'associe au secrétariat de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) et à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement pour lancer un projet de renforcement des capacités visant à améliorer le commerce en Afrique de l'Est.

Le projet d'amélioration du portail commercial de la CAE, d'un montant de 1,56 million de dollars, appuiera des solutions commerciales numérisées pour réduire les barrières commerciales et permettre à la CAE de remplir ses obligations au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges de l'OMC. Il s'attaquera au manque de capacités en matière d'informations commerciales et de systèmes de TIC, à l'insuffisance des informations sur les marchés, à la mauvaise connectivité Internet et à la transparence dans le commerce et les investissements.

Ce projet d'amélioration du portail commercial multi-pays sur deux ans, financé par le Centre de coopération multilatérale pour le financement du développement (MCDF), a été lancé lors de la table ronde des donateurs de la CAE qui s'est tenue le 6 octobre 2023 à Arusha, en Tanzanie.

Rachael Nsubuga, responsable principale de la facilitation des échanges à la Banque africaine de développement, a expliqué que les programmes de facilitation des échanges de l'institution étaient conçus pour réduire les obstacles au commerce international et faciliter le commerce intra-africain et extérieur.

« Ce projet viendra compléter d'autres programmes de la Banque africaine de développement dans la région en fournissant des solutions et des données commerciales numérisées pour soutenir les travaux sur le climat de l'investissement et la modernisation des douanes », a déclaré Mme Nsubuga.

Le projet s'inscrit dans le cadre de la priorité stratégique « Intégrer l'Afrique » de la Banque africaine de développement et des priorités de son Document de stratégie d'intégration régionale (RISP) 2023-2027.

Le projet s'appuiera sur des partenariats pour améliorer et intégrer les systèmes numériques existants de facilitation de l'information commerciale et de modernisation des douanes afin de partager des informations sur les marchés intrarégionaux et extra régionaux. Cela contribuera davantage à l'objectif de guichet unique de la CAE ainsi qu'à l'augmentation des échanges avec des partenaires commerciaux clés tels que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et les marchés de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Le projet d'amélioration du portail commercial de la CAE est un projet pilote qui peut servir de modèle au reste du monde.

« La CAE est déterminée à promouvoir la transparence des échanges commerciaux et les partenariats dans le développement du commerce régional », a déclaré Peter Matuki, le Secrétaire général du secrétariat de la Communauté de l'Afrique de l'Est. « Des infrastructures adaptées, associées à un renforcement des capacités, peuvent renforcer davantage l'écosystème commercial de la région pour des gains socio-économiques durables. »

Le portail régional amélioré sera convivial et interactif avec des indicateurs de connectivité en ligne mesurables liés à des outils d'intelligence artificielle, qui alimenteront d'autres systèmes tels que les douanes, et le système de surveillance des barrières non tarifaires de la CAE. Il sera relié aux portails commerciaux nationaux pour fournir une assistance en temps réel sur les barrières non tarifaires et le calcul des coûts des procédures commerciales.