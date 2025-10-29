Afrique: Eliminatoires CAN féminine 2026 - Les Lionnes prêtes à relever le défi ivoirien pour se qualifier (Entraîneur)

Dakar — Les joueuses de l'équipe nationale féminine de football du Sénégal sont prêtes à fournir des efforts nécessaires pour relever le défi face aux ivoiriennes en vue de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), a assuré leur sélectionneur, Mame Moussa Cissé.

Le Sénégal affronte la Côte d'Ivoire, mardi à 19h GMT à Abidjan, en match retour du dernier tour des éliminatoires de la CAN 2026. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul (0-0) au stade Lat-Dior de Thiès.

La 14e édition de la CAN féminine se tiendra en mars 2026 au Maroc, pays hôte des deux dernières éditions. Le Maroc et la Zambie ont déjà validé leur qualification.

"Le groupe vit bien. L'équipe est confiante par rapport au match de mardi. Les joueuses sont conscientes de l'objectif et des efforts à faire pour aller chercher la qualification à Abidjan" , a déclaré Mame Moussa Cissé en conférence de presse, à la veille de la rencontre.

Le sélectionneur a assuré que son groupe de 23 joueuses, qui s'est entraîné à deux reprises depuis son arrivée, samedi, à Abidjan, est "prêt à répondre au défi ivoirien".

"Nous n'avons pas marqué à domicile, mais le résultat obtenu n'était pas mauvais. L'objectif était de ne pas encaisser de but, et c'est un avantage pour nous ", a-t-il rappelé au sujet du match aller.

Confiant dans le potentiel offensif de ses protégées, Mame Moussa Cissé dit ne pas douter de leurs capacités à marquer face aux Ivoiriennes.

"Nous mettrons en avant tous nos atouts offensifs pour déjouer les plans défensifs de cette équipe. À domicile, la Côte d'Ivoire laissera des espaces que nous tenterons d'exploiter. L'objectif reste le même, nous jouerons pour la gagne", a affirmé le sélectionneur, à la tête des Lionnes depuis 2019.

Le Sénégal a pris part à la dernière édition de la CAN féminine, déjà organisée au Maroc. C'était la quatrième participation du pays à une phase finale de la compétition.

Les Lionnes avaient été éliminées en quarts de finale par l'Afrique du Sud (1-1, 4 tirs au but à 1).

En 2022, elles s'étaient arrêtées aux quarts de finale également, faisant mieux qu'en 1991 au Cameroun et en 2012 en Guinée équatoriale, où elles étaient éliminées dès le premier tour.