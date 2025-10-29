Afrique: CAN féminine 2026 - Khady Diène Gaye salue 'la brillante qualification' des Lionnes

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a salué l"'audace et la détermination" dont les Lionnes du football ont fait preuve pour décrocher une "brillante qualification" à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue au Maroc.

"C'est avec fierté et satisfaction que je salue votre brillante qualification à la Coupe d'Afrique des nations. Vous venez d'écrire une nouvelle page glorieuse de l'histoire du sport sénégalais", a réagi Mme Gaye, sur sa page Facebook, après la qualification du Sénégal, mardi soir.

L'équipe nationale féminine du Sénégal a battu celle de la Côte d'Ivoire à l'issue des tirs au but (5-4), en match retour comptant pour le deuxième tour des qualifications.

Les deux équipes étaient à égalité, 0-0, à la fin du temps réglementaire de cette rencontré jouée à Abidjan, soit le même score que lors de la manche aller jouée au stade Lat-Dior de Thiès.

Selon la ministre des Sports, les joueuses du Sénégal ont pu "arracher" cette qualification en terre ivoirienne, grâce à leur "engagement, leur détermination et leur esprit de solidarité".

"C'est un symbole d'audace, de détermination et d'excellence. En cela, vous êtes une source d'inspiration pour toutes les jeunes filles qui rêvent de tracer leur voie dans le sport", a-t-elle souligné.

Au-delà de la performance sportive, Khady Diène Gaye a salué "la montée en puissance" du football féminin sénégalais.

Les Lionnes du Sénégal vont participer à leur cinquième CAN en 2026 au Maroc, dont la troisième d'affilée.

La compétition se disputera du 17 mars au 3 avril 2026.

"Je félicite également l'encadrement technique, la Fédération sénégalaise de football et tous ceux qui ont accompagné cette belle réussite. Le Sénégal est fier de vous. Continuez à porter haut les couleurs nationales et à faire briller notre pays sur la scène africaine", a conclu la ministre des Sports.