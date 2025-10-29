Afrique: CAN féminine 2026 - Douze sélections ont obtenu leur ticket pour la phase finale au Maroc

Douze sélections participeront au tournoi prévu au Maroc en 2026, qualificatif pour le Mondial 2027 au Brésil, dont l'Algérie, le Nigeria ou encore le Sénégal. Sans compter les surprises avec le Malawi et le Cap-Vert.

Le Nigéria, fort de son expérience, a logiquement validé son ticket face au Bénin. L'Afrique du Sud, de son côté, emmenée par une Thembi Kgatlana décisive, a écarté la RD Congo.

La sélection féminine algérienne a réussi à se qualifier pour la deuxième fois de suite à la CAN, en éliminant l'équipe du Cameroun. Pour valider leur qualification, les joueuses ont gagné deux fois de suite face à un adversaire qu'elles n'avaient jamais battu auparavant. Le Cameroun échoue pour la seconde fois consécutive à se hisser en phase finale.

Le Malawi et le Cap-Vert participeront pour la première fois à une phase finale de la CAN, après avoir respectivement éliminé l'Angola et le Mali.

Les 12 nations qualifiées pour la CAN 2026 :

Maroc (pays hôte), Nigeria, Afrique du Sud, Zambie, Ghana, Sénégal, Algérie, Burkina Faso, Kenya, Tanzanie, Malawi et Cap-Vert.