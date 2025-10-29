Afrique: Qualifications CAN féminine 2026 - Les « Lionnes » remportent la bataille d'Abidjan

Le Sénégal sera au rendez-vous de la CAN 2026. Les Lionnes ont décroché une troisième qualification d'affilée à à phase finale en venant bout hier, mardi au Stade Alassane-Ouattara, de la Côte d'Ivoire en match comptant du second tour des éliminatoires. Après le suspense du score vierge au bout du temps réglementaire (0-0,) les Lionnes se sont imposées à l'issue de la séance des tirs au but sur le score de 5- t.a.b 4).

Hold-up à Abidjan ! Le Sénégal a réussi l'exploit en décrochant hier, mardi 28 octobre, sa qualification pour la CAN 2026. Accrochées à domicile lors de la phase aller du second tour des éliminations, les Lionnes ont réussi à venir au

bout des Eléphantes de la Côte d'Ivoire. Devant leur public, les Eléphants ont d'entrée tenter d'imposer le rythme et de mettre la pression dans la défense. Défensivement solides, les protégées du coach Mame Moussa Cissé résistent. A la reprise, les deux équipes maintiennent le suspense. La seconde mi temps sera tout aussi disputée. malgré la poussée du public ivoirien, les Lionnes ne fléchissent pas et parviennent contraindre leur adversaire à un score vierge sur l'ensemble des deux manche. Il a fallu donc recourir à la fatidique séance de tirs aux buts pour départager les deux équipes. Les coéquipiers de Adji Ndiaye ne tremblent pas et parviennent à transformer tous les cinq penalties tirés et d'éliminer la Côte d'Ivoire sur le score de (5 tirs à 4).

Une belle performance qui confirme la montée en puissance de la formation sénégalaise et lui permet de signer une troisième participation consécutive au rendez-vous continental du football féminin. Lors des deux précédentes éditions, les Lionnes avaient réussi à atteindre les quarts de finale.

