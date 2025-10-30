Sénégal: Dakar dévoile la mascotte des JOJ 2026, vendredi

Dakar — La mascotte officielle des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 va être dévoilée ce vendredi, un évènement devant marquer le lancement du compte à rebours pour cet événement organisé pour la première fois dans un pays africain.

Après plusieurs mois de travail, le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) va présenter aux autorités sénégalaises, aux citoyens sénégalais, africains et du monde, la mascotte qui va faire vibrer les premiers JOJ sur le continent noir.

Le COJOJ a voulu que la création de la mascotte soit inclusive, en impliquant les élèves des collèges et lycées, invités à participer au concours lancé pour la création de la mascotte de des premiers JOJ que le continent va abriter.

Le concours, lancé de concert avec le ministère de l'Education nationale, consistait également à donner un nom à la mascotte des JOJ Dakar 2026.

Près de 500 élèves âgés de 12 à 18 ans avaient participé au concours en février dernier, sur toute l'étendue du territoire nationale.

La conception de la mascotte devait prendre en compte le respect des valeurs de l'olympisme, à savoir l'excellence, le respect et l'amitié.

Le nom de la mascotte doit être court et composé de trois syllabes, mais aussi facile à prononcer et accessible au grand public, selon la charte du Comité international olympique (CIO).

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 avait lancé cette campagne sous le nom de "Woneel sa bopp" (Montre ton talent en wolof).

Le jury, présidé par le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy, compte d'éminentes personnalités dont le caricaturiste ODIA, l'historien Ibrahima Thioub, le peintre Kalidou Kassé.

Il avait la délicate mission de choisir entre cinq créations pour la mascotte qui représentera les JOJ de Dakar 2026.

La mascotte choisie va être enfin être dévoilée ce vendredi, point départ d'un compte à rebours d'un an avant l'événement.

Au palais de la République, le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye et ses invités, dont la présidente de la CIO, Kirsty Coventry, seront les premiers à découvrir la mascotte qui va faire vibrer Dakar 2026.

La révélation se poursuivra lors d'une rencontre publique au Musée des civilisations noires, avec au menu des animations artistiques, en présence en présence d'enfants et d'invités spéciaux, a-t-on appris des organisateurs des JOJ.

Ils auront par ailleurs l'occasion de vulgariser la mascotte lors du festival dénommé "Dakar en jeux", qui va se dérouler du 4 au 9 novembre, à la gare de Dakar, au Dakar Arena (Diamniadio) et à Saly-Portudal, à Mbour, sur la Petite-côte sénégalaise.