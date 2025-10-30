Sénégal: Le dévoilement de la mascotte JOJ 2026, une occasion pour célébrer l'école sénégalaise, selon Diagna Ndiaye

Dakar — Le dévoilement de la mascotte des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, vendredi, est une occasion de célébrer la jeunesse et l'école sénégalaise, a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye, le président du comité d'organisation de cet évènement sportif qui se déroulera pour la première fois en Afrique.

"Le dévoilement de la mascotte est aussi l'occasion de célébrer la jeunesse et l'école sénégalaise. Le comité d'organisation a tenu à rappeler, en confiant aux élèves la réalisation et le nom de la mascotte, que les Jeux sont d'abord l'affaire de la jeunesse", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Selon Diagna Ndiaye, ce sera aussi l'occasion de témoigner d'avoir pu compter sur l'accompagnement permanent" de l'Etat du Sénégal depuis le début.

"C'est l'occasion de remercier très sincèrement le chef de l'Etat, le chef du gouvernement et l'ensemble des départements ministériels pour leur sollicitude de tous les jours pour tout ce qui touche à l'organisation des Jeux", a-t-il dit, en félicitant également le ministère de l'Education nationale, maitre d'oeuvre du concours de la mascotte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mamadou Diagna Ndiaye a par ailleurs assuré que le Sénégal est prêt pour la tenue des JOJ.

"Dakar, le Sénégal et l'Afrique seront au rendez-vous, il n'y a aucun doute. C'est aussi l"avis réitéré du CIO [Comité international olympique] qui, avec le COJOJ et tous les partenaires publics de livraison, co-construisent au quotidien le succès de ce premier événement olympique sportif accueilli par notre continent".

Diagna Ndiaye, également président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), est revenu sur le choix porté par le CIO sur le Sénégal pour abriter les JOJ pour la première fois en Afrique.

"Le choix du Sénégal pour abriter les Jeux olympiques de la jeunesse pour la première fois sur le continent africain consacre la reconnaissance de la place du pays dans le concert des nations qui comptent", a-t-il dit, relevant "notre leadership reconnu de tous", pour un pays de 18 millions d'habitants, aux dimensions géographiques "modestes".

Une reconnaissance de la place du Sénégal dans le concert des nations

En 2018, à Buenos Aires, en Argentine, la ville de Dakar a été choisie pour abriter les JOJ aux dépens d'autres pays africains, dont le Botswana, le Nigéria et la Tunisie.

La crise sanitaire provoquée par le Covid-19 avait motivé le report de ces JOJ initialement prévus en 2022.

"Le Sénégal est un grand pays par le génie de son peuple et le talent de sa jeunesse", a clamé Diagna Ndiaye.

Il a assuré que le slogan des JOJ Dakar 2026, "L'Afrique accueille, Dakar célèbre", "traduit à merveille" l'idée de la mission historique que le Comité international olympique assigne au Sénégal.

"A partir de là, nous mettons tout en oeuvre, avec le soutien de nos hautes autorités, pour sensibiliser et mobiliser tous les pays, ceux africains en priorité, pour une appropriation complète de notre responsabilité commune d'organiser les meilleurs Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar", a affirmé Diagna Ndiaye.

Il s'est réjoui de "l'élan de solidarité et de l'engagement sans réserve" des pays africains à participer à l'organisation et aux compétitions.

Le président du CNOSS se dit convaincu qu'au sortir des JOJ 2026, "le Sénégal intégrera à jamais la liste restreinte des pays organisateurs des Jeux olympiques, entrant, avec l'Afrique, dans l'histoire de l'olympisme par la très grande porte".